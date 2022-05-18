Дело об убийстве 47-летнего жителя Костаная Андрея Кузового начали рассматривать в СМУС сегодня, 18 мая. На скамье подсудимых два бывших охранника СО "Краснопартизанское": 35-летний Виктор ДЯЧЕНКО (на фото) и 36-летний Андрей МАРТЫНЕНКО.

Дяченко обвиняется в убийстве Кузового, Мартыненко - в сокрытии преступления.

Преступление произошло 25 сентября 2021 года на территории СО (садового общества) "Краснопартизанское", в тот день Дяченко и Мартыненко заступили на смену и вместе пили водку в сторожке.

- Около 20.00 к ним обратилась жительница дачного домика и сообщила, что у нее украли 6 головок чеснока для посадки, - зачитала обвинительное заключение прокурор Нино КАПАНАДЗЕ. - Дяченко и Мартыненко заподозрили в краже жителя соседнего дачного домика Андрея Кузового, потому что он часто употреблял спиртное. К нему они и направились вместе с женщиной. У него в домике увидели чеснок, но женщина сообщила, что это не ее овощи. Однако Дяченко все равно вызвал Кузового и повел в сторожку. Там он нанес ему несколько ударов по печени с целью выбить признательные показания, тот тоже ответил ударом. Это привело Дяченко в ярость, он повалил Кузового на пол и продолжил бить ногами. Его остановил Мартыненко, заметив, что Кузовой потерял сознание. Тогда они отнесли Кузового в подсобное помещение и продолжили пить.

На следующий день, 26 сентября, согласно материалам дела, Дяченко увидел, что Кузовой умер. Тогда он перетащил его тело в баню и с помощью ножовки по дереву "отделил голову от тела". Голову бросил в печь, а тело закопал недалеко от сторожки.

- 27 сентября Дяченко признался Андрею Мартыненко, что обезглавил Кузового и закопал тело, - продолжила государственный обвинитель. - И попросил Мартыненко помочь ему скрыть следы преступления. Вечером оба выкопали тело, завернули его в одеяло, добавили туда кирпичи и на велосипеде отвезли к реке в районе детской базы отдыха "Мишутка". Там тело сбросили в воду, где оно и было обнаружено.

Оба подсудимых сообщили, что обвинение им понятно. Дяченко признал вину частично, Мартыненко полностью.

- Признаю, что Кузовой скончался от моих ударов, - сказал суду Виктор Дяченко. - Но умысла убивать не было. Вы же понимаете, что невозможно убить человека за просто так, тем более незнакомого человека...

Пояснить, почему он все-таки убил, Дяченко обещал позже.

- Полностью признаю вину в сокрытии преступления, - заявил Андрей Мартыненко. - Друг попросил помочь, был в шоковом состоянии, из-за этого все и произошло.

После обеда суд продолжит допрос свидетелей, которых по делу около 20-ти. Свое отношение к делу также должны высказать потерпевшая, мать убитого Людмила Кузовая и оба подсудимых.