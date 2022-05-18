Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, которых вызвали на учебно-тренировочный сбор перед стартом команды в Лиге наций, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

©Vesti.kz. Турар Казангапов

В июне сборная Казахстана под руководством нового главного тренера стартует в третьем розыгрыше Лиги наций. Будут сыграны четыре матча: против Азербайджана, дважды со Словакией и еще один со сборной Беларуси. Учебно-тренировочный сбор стартует 24 мая в Нур-Султане.

Расширенный состав сборной Казахстана на эти матчи:

вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Мухаммеджан Сейсен ("Тараз"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы") и Стас Покатилов ("Актобе");

защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все - "Тобол"), Юрий Логвиненко, Темирлан Ерланов (оба - "Актобе"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Елдос Ахметов ("Тараз"), Михаил Габышев ("Шахтер") и Талгат Кусяпов ("Астана");

полузащитники: Асхат Тагыберген, Владислав Васильев, Самат Жарынбетов (все - "Тобол"), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (оба - "Астана"), Думан Нарзилдаев ("Каспий"), Тимур Досмагамбетов ("Шахтер"), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Гафуржан Суюмбаев ("Аксу"), Эльхан Астанов ("Ордабасы"), Бауыржан Байтана ("Тараз"), Рамазан Оразов, Максим Самородов, Арман Кенесов (все - "Актобе");

нападающие: Артур Шушеначев ("Кайрат"), Абат Аимбетов ("Астана"), Айбар Жаксылыков ("Тобол") и Абылайхан Жумабек ("Тараз").

Расписание игр национальной команды:

3 июня. Казахстан - Азербайджан

6 июня. Словакия - Казахстан

10 июня. Беларусь - Казахстан

13 июня. Казахстан - Словакия

22 сентября. Казахстан - Беларусь

25 сентября. Азербайджан - Казахстан