В следующем году, возможно, снизят пенсионный возраст в Казахстане. Об этом заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в кулуарах правительства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AstanaTV.

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Данный вопрос решат в конце 2022 года. Пока же пенсионный возраст для мужчин в Казахстане наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 60,5 года, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.

"В рамках Социального кодекса все эти вопросы будем обсуждать. До конца года решим", - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Ранее он ответил на вопросы журналистов:

"Перед тем как отпустить человека на пенсию, надо считать, как будет формироваться его уровень пенсии. Надо советоваться. Если человек выйдет на пенсию раньше, то его пенсия может быть маленькой. Поэтому нужно советоваться, обсуждать. До конца года будем обсуждать".