Обращение заместителя акима Рудного Азамата ИСКАКОВА опубликовали на официальной странице акимата Рудного в Instagram сегодня, 17 мая. В нем чиновник сообщает, что на пересечении улиц Майлина и Шаляпина вскоре появится новая детская площадка.

Фото Ирины СТАРИКОВОЙ /ИА Город

Несколькими днями ранее, 13 мая, в соцсетях активно распространяли видеозапись обращения к акиму Рудного детей из частного сектора, этот район горожане называют "Шанхаем". Как сообщала автор видео, журналист портала ИА "Город" Ирина СТАРИКОВА, дети развернули самодельный плакат с надписью "Нам нужна футбольная площадка" и скандировали этот лозунг. Местные жители рассказали, что несколько лет добиваются строительства площадки на ближнем пустыре.

Азамат Искаков прокомментировал "НГ", что его обращение никак не связано с детским митингом.

- Там будет не футбольное поле, а детская площадка, футбольные поля мы в этом году вообще нигде не делаем, - отметил он. - Обращение детей читал в СМИ. Но мое видео - это не реакция на обращение, это просто информация. Обращение по "Шанхаю" было еще в 2019 году. Мы рассматривали его и в 2020-м, и в 2021 годах. В этом году все-таки решили там поставить. Вот и всё. Просто так совпадает, эти люди могли бы узнать... Понятно, что спортивную площадку, как они просят, сделать мы не можем, но детско-спортивная площадка в планах есть.

В своем комментарии в Instagram Искаков поясняет - в связи с ограниченным бюджетом на установку детских спортивных площадок акимат провел анализ обращений за 2021 год.

- На начало 2022 года был определен перечень адресов, по которым будут установлены детские площадки, их всего 10, - отмечает заместитель акима. - В том числе на пересечении улиц Майлина и Шаляпина. В настоящий момент подрядчик определен, надеемся, что работы будут завершены этим летом. Хотел бы напомнить горожанам, что у нас уже 2 года действует проект "Городская инициатива", финансируемый компанией ERG. В нем жители Рудного могут выступить со своими проектами по установке детско-спортивной площадки и спортивной площадки или по другим вопросам благоустройства города.