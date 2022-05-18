На проведение республиканского референдума в Казахстане выделили 16,4 миллиарда тенге. Почти 80 процентов этой суммы потратят на оплату труда членов комиссий. Об этом сообщила член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Деньги на проведение референдума будут выделены из резерва правительства. На брифинге в ЦКР Мустафина пояснила, что деньги на счет комиссии пока не поступили.

"Из этой суммы 21 процент (3 миллиарда 456,6 миллиона тенге. - Прим.) составляет материально-техническое оснащение участков голосования, обеспечение условий работы Центральной комиссии референдума, участковых и территориальных комиссий референдума, изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению, а также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране", - сообщила Мустафина, отвечая на вопросы журналистов.

Большую долю затрат, по ее словам, занимает изготовление печатной продукции, в том числе бюллетеней, а также трафаретов для слабовидящих и слепых лиц - участников референдума.

"79 процентов (13 миллиардов 3 миллиона 400 тысяч тенге. - Прим.) в смете занимает оплата труда членов комиссий. Почему эта цифра такая высокая? Хотя, в принципе, она на том же уровне, что и при проведении больших страновых кампаний, таких как выборы Президента, в Мажилис. 79 процентов - это обеспечение оплаты труда почти 71 тысячи членов участковых и территориальных комиссий. В оплате труда применен показатель среднемесячной заработной платы по стране, потому что норма конституционного закона "О референдуме" отличается от нормы конституционного закона "О выборах", где определено не менее 3 минимальных заработных плат в месяц", - пояснила Мустафина.

Для расчета оплаты труда использованы данные Бюро национальной статистики на 1 апреля 2022 года. По данным бюро, среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 275 438 тенге.

Но это, по словам Мустафиной, не значит, что все члены комиссий будут получать полный оклад.

"Оплата труда производится согласно фактически проработанному времени. Все члены комиссии не работают одинаково. Большинство членов комиссий практически не отвлекаются от основной профессиональной деятельности и работают в комиссиях по графику. Табель их выхода на работу ведется", - пояснила член ЦКР.

Республиканский референдум пройдет в Казахстане 5 июня.