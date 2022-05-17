В Финляндии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором участвуют сборные 16 стран, в том числе команда Казахстана. В прошлом году из-за пандемии никто из участников не вылетел из элитного дивизиона, однако ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду) отстранила от всех международных турниров под своей эгидой Россию и Беларусь, сборные этих стран заменили команды Франции и Австрии.

Шайба в ловушке голкипера сборной Казахстана Андрея Шутова / Фото sports.kz

Составы двух групп предварительного этапа чемпионата мира выглядят так:

группа «А» - Канада, Германия, Швейцария, Казахстан, Словакия, Дания, Италия, Франция;

группа «В» - Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Свой круговой турнир команды группы «А» проводят в Хельсинки, а группа «В» играет в Тампере.

По итогам круговых турниров предварительного раунда, в котором командам за победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам - два очка, за поражение за пределами основного времени - одно очко и за проигрыш в основное время - ноль очков, первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрестной схеме (1-4, 2-3). Сборные, занявшие восьмые места в своих группах, покинут элитный дивизион и перейдут в группу «А» первого дивизиона.

Из квартета вышедших в полуфинал команд одну из пар составят сборная, имеющая лучшие показатели по итогам группового этапа (занятое место, количество очков, разница шайб, количество заброшенных шайб), и сборная с худшими показателями.

В случае ничейного результата в матчах группового раунда проводится овертайм продолжительностью 5 минут в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем при необходимости - серия буллитов. А в четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм в формате «три на три» будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае сохранения ничейного результата победитель будет определяться в серии буллитов.

В матче же за первое место овертаймы по 20 минут в формате «три на три» с 15-минутными перерывами будут продолжаться до первой заброшенной шайбы.

Сборная Казахстана в своем стартовом поединке встречалась со сборной Дании и уступила с разгромным счетом 1:9 (0:3, 0:4, 1:2), пропустив в первые пять минут три шайбы.

Хет-триком у датчан в этом матче отметился Йоахим Блихфельд и еще по одной заброшенной шайбе на свои счета записали Патрик Бьеркстранд, Феликс Шель, Фредерик Сторм, Юлиан Якобсен, Оливер Ларсен и Петер Регин. Автором единственной шайбы в составе казахстанской сборной стал Кирилл Савицкий, отличившийся на 59-й минуте после передачи Аркадия Шестакова.

Никита Михайлис пытается прорваться к воротам сборной Франции / Фото sports.kz

Во втором матче соперником казахстанских хоккеистов стала сборная Франции, уступившая в первом туре сборной Словакии - 2:4. Обеим командам, соперничающим за место в элитном дивизионе, нужна была победа в этой встрече. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Казахстана. В начале шестой минуты счет в матче открыл Валерий Орехов, которому ассистировали Никита Михайлис и Джесси Блэкер. Во втором периоде французы ответили двумя заброшенными шайбами в исполнении Александра Тексье и Флорьяна Шакиашвили. В третьей двадцатиминутке счет не изменился, и наши хоккеисты уступили и во втором мачте - 1:2.

В первых двух турах в группе «А» по две победы одержали сборная Канады, переигравшие команды Германии - 5:3 и Италии - 6:1 и сборная Швейцарии, выигравшая у команд Италии - 5:2 и Дании - 6:0. Счет поединка Германия - Словакия - 2:1.

В группе «В» по две победы одержали команда Финляндии, выигравшая у сборных Норвегии - 5:0 и Латвии - 2:1, и сборная Швеции, переигравшая команды Австрии - 3:1 и Чехии - 5:3. Две победы на счету и сборной США, но если команду Латвии она обыграла в основное время со счетом 4:1, то в матче с командой Австрии дело дошло до овертайма - 3:2 (ОТ).

С двух поражений начали чемпионат хоккеисты Великобритании, уступив сборной Чехии - 1:5 и доведя до буллитов встречу с командой Норвегии - 3:4 (Б).

Сегодня сборная Казахстана проведет третий матч, в котором встретится с пока не знающими поражений хоккеистами Швейцарии. Прямую трансляцию этого поединка можно будет посмотреть на телеканале «Qazsport», начало в 23:20.