На входе в зрительный зал театра сегодня, 17 мая, открыли мемориальную табличку. Залу присвоили имя народного артиста Казахстана Николая Боброва.

- Сегодня у нас очень важное и хорошее событие для нашего театра, да и не только для него - это впервые в Казахстане. Мы называем зал именем народного артиста Николая Васильевича Боброва, - сообщил директор Русского театра драмы Юрий ИВЛЕВ. - Очень много талантливых людей в Казахстане, многие из них достойны, чтобы как-то увековечить их память. Как мы, театралы, можем это сделать? Я думаю, самый лучший способ - это назвать зал именем актера, который долго играл на нашей сцене. Мы хотим сохранить память о наших коллегах. Так, чтобы молодые коллеги помнили о них. Для этого мы и зал открываем, и театральный музей открыли.

Актриса Любовь РОМАДИНА отметила, что лучшая роль Николая Боброва - Отелло.

- Когда я еще не была в репертуаре, я ходила на спектакли. Николай Васильевич везде был хорош, но то, как он играл Отелло, это была великая роль, - вспоминает она. - Я помню, он был красивым, с огромными глазами, темпераментный. Я до сих пор помню это ощущение восторга. Он был очень серьезный человек, но, как у комедийного актера, у него тоже были хорошие работы. У него уровень был. А в жизни мы его боялись, потому что он не разрешал шуметь и болтать. Как взглянет, сразу замолкали.

Николай Бобров служил в Русском театре драмы с 1966-го по 1998 годы. Ведущие церемонии зачитали воспоминания актера о том периоде:

"Приехали мы в Костанай в сентябре 1966 года. Нас встретили представители администрации и повезли к театру по улице Ленина. Ощущение было безрадостное. Улица была застроена почти сплошь частными деревянными домиками и мало напоминала улицу областного центра. Поселили нас в театральном общежитии, в одной комнате без удобств. Сели мы с женой друг против друга и сказали сами себе: "Работаем один сезон и уматываем".

Фото из архива театра

Бобров проработал в театре более 30 лет. За роль Атана в спектакле "Сильнее смерти" награжден дипломом 2-й степени на республиканском смотре театров, посвящённом 50-летию Советского Казахстана. А по результатам Всесоюзного смотра венгерской драматургии за исполнение роли майора в комедии-фарсе "Тоот, другие и майор" получил Почётную грамоту Министерства культуры СССР и Всероссийского театрального общества.