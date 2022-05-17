Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что министры Казахстана не имеют отдельных самолетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах правительства журналисты спросили вице-премьера о командировках членов правительства.

"Казахстанцы часто обсуждают, что министры летают на частных самолетах за миллионы тенге в командировки. Как вы считаете, министрам следует пересесть в экономкласс или хотя бы летать бизнес-классом частных компаний?" - прозвучал вопрос журналиста.

"Я не знаю, чтобы министры летали на частном самолете, такого нет. Я в командировку буквально недавно в Жамбылскую область летал рейсовым самолетом. Рейс авиакомпании Scat. Когда командировка получается, летаем. В Караганду ездил на машине. За каждым министром я не наблюдаю. Министры не имеют отдельных самолетов, поэтому они рейсовыми самолетами летают", - ответил Тугжанов.

Вице-премьера также спросили, следует ли членам кабмина пересесть в экономкласс.

"Это каждому министру надо задавать вопросы. Я летал авиакомпанией Scat, там обычное место, со всеми вместе, в Scat нет бизнеса, там все места одинаковые", - заключил Тугжанов.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что командировка заместителя премьер-министра Бахыта Султанова в Алматы и Талдыкорган обошлась в 9,6 миллиона тенге.