В Фонде развития промышленности разъяснили механизм работы программы льготного автокредитования под 4 процента, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Как сообщалось ранее, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит 100 миллиардов тенге, которые будут использоваться на возвратно-револьверной основе в период действия программы.

Старт программы - 16 мая. Кредитование будет осуществляться банками второго уровня. Срок действия программы - 30 лет.

Чтобы принять участие в программе, необходимо выполнить следующие условия:

потребитель должен обратиться в дилерский автоцентр и выбрать автомобиль отечественного производства;

представители дилерского автоцентра выдают заемщику счет на оплату с обязательным указанием VIN-кода со сроком действия не более 5 банковских дней;

потребителю необходимо обратиться в банк со счетом на оплату с указанием VIN-кода;

с момента принятия заявки банком потребитель попадает в электронную очередь;

банк оценивает платежеспособность и кредитную историю потребителя, при положительном решении банк выдает одобрение на кредитование и гарантийное письмо со сроком действия не более 5 банковских дней;

после получения гарантийного письма потребитель должен обратиться в дилерский автоцентр для оформления автомобиля;

если потребитель не оформил договор банковского займа в срок не позднее 10 банковских дней с момента получения гарантийного письма, он исключается из очереди.

Отмечается, что после подачи заявки потребитель не может менять марку и модель выбранного автомобиля или перерегистрировать место в очереди на другое физическое лицо. В случае отказа заемщик выбывает из электронной очереди, и на его место будут добавляться новые участники. В программе один потребитель может принять участие один раз в два года.

"Проверкой платежеспособности и одобрением автозаймов занимаются банки второго уровня (банки-партнеры). После одобрения заявки банком статус одобренной заявки отслеживается самим потребителем на платформе соответствующего банка (онлайн-очередь) без участия АО "Фонд развития промышленности", - уточнили в фонде.

За автокредитом можно обратиться в банки второго уровня: АО "Евразийский банк", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Народный банк Казахстана", АО Forte Bank.

"Данный список не окончательный, по мере рассмотрения заявок от банков второго уровня Фонд развития промышленности будет добавлять партнеров - участников программы", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что на данный момент у казахстанцев имеется возможность приобрести новые легковые автомобили казахстанского производства следующих брендов: Kia, Hyundai, Chevrolet, JАС, LADA.

Напомним, кредитование будет осуществляться на следующих условиях: