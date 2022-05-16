Во вторник, 17 мая, на западе, севере и востоке Костанайской области синоптики прогнозируют дождь, гроза и град. Ветер юго-западный 9-14, на западе севере и востоке 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +17...+22, на юге +25 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В среду, 18 мая, ночью на севере и западе, а днём на севере и юго-западе области дождь, гроза и град. Ветер юго-западный 9-14, ночью на севере и западе, днём на севере и юго-западе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на юге +13 градусов, днём +15...+20, на юге +23 градусов.

- В Костанае во вторник и среду погода почти ничем отличаться не будет, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - В областном центре переменная облачность, дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14, во вторник порывы 15-20 м/с. Температура воздуха во вторник ночью +9...+11, днём +20...+22 градуса. В среду ночью +8...+10, днём +18...+20 градусов.