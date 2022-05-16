В последнее время в Костанайской области участились попытки совершения телефонных мошенничеств с использованием современных технологий, говорится в заявлении прокуратуры, распространенном сегодня, 16 мая.

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"Злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных или государственных органов, вводят в заблуждение людей о проверках личности, либо об установленных сбоях работы банка. С помощью специальных программ на мобильных телефонах потенциальных жертв отображаются действующие номера сотрудников правоохранительных и государственных органов. Для подтверждения правдивости своих слов преступники предлагают свериться с информацией на официальных сайтах правоохранительных и государственных органов (ФИО сотрудников, должность и их номера). Получив доверие, мошенники сообщают о попытке взлома их банковских счетов либо оформлении на их имя кредита. Для предотвращения мнимой попытки взлома они предлагают алгоритм действий, по которому владельцу счета должен прийти специальный защитный СМС код, его просят продиктовать. В результате преступники получают доступ к денежным средствам поверивших людей", - говорится в сообщении.

Прокуратура просит жителей области быть бдительными и не поддаваться на провокации. И отмечает, что органы уголовного преследования ориентированы на установление и задержание преступников.