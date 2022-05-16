11-й тур в чемпионате Казахстана среди команд Премьер-лиги получился по факту предпоследним перед перерывом, связанным с подготовкой и участием национальной сборной РК в Лиги наций УЕФА. Профессиональная футбольная лига Казахстана перенесла матчи заключительного 13-го тура первого круга на 20-21 августа.

Первый мяч влетает в ворота Дмитрия Непогодова / Фото vk.com/ofc_aktobe

Встречу 11-го тура костанайский «Тобол» проводил в гостях с некогда непримиримым по первому «казахстанскому эль-класико» соперником «Актобе», для которого этот поединок стал матчем-открытием сезона на основном стадионе «Центральный» с почти 12 тысячами зрителей.

Всего же в рамках чемпионатов Казахстана команды провели до этой встречи 58 очных поединков, в которых «Актобе» выходил победителем 23 раза, а «Тобол» - 21 при 14 ничьих. Актобинский клуб имел преимущество и по забитым мячам - 71:60. На своем поле «Актобе» в 30 проведенных матчах одержал вдвое больше побед - 16 и еще шесть встреч завершились ничейным исходом.

Перед этим матчем «Тобол» с 15 очками располагался на пятом месте, а набравший на одно очко меньше «Актобе» занимал седьмую строчку в турнирной таблице.

В стартовом составе «Тобола» в сравнении с победным домашним поединком с «Аксу» (2:0) место в средней зоне рядом с выведшим команду с капитанской повязкой Асхатом Тагыбергеном вместо Самата Жарынбетова занял перешедший из линии защиты сербский легионер Душан Йованчич. В центр же обороны, где играли черногорец Жарко Томашевич и Сергей Малый, вернулся отбывший дисквалификацию за удаление северомакедонский защитник Алекса Аманович. В остальных линиях состав не изменился - место в воротах занял Дмитрий Непогодов, на краях защиты расположились Владислав Васильев и Багдат Каиров, а в линии атаки центрального нападающего Игоря Сергеева из Узбекистана поддерживали Айбар Жаксылыков и серб Зоран Тошич.

Борьбу за мяч с нападающим «Актобе» Сердером Сердеровым ведет черногорский легионер «Тобола» Жарко Томашевич / Фото vk.com/ofc_aktobe

Начало встречи прошло в равной борьбе, но до опасных ударов по воротам дело не доходило. Первое серьезное обострение у ворот возникло на 28-й минуте, когда после длинного паса Томашевича со своей половины поля в штрафную площадь хозяев поля открывшемуся там Каирову, который с острого угла отдал передачу перед воротами набегавшему Тошичу, но его в последний момент опередил Темирлан Ерланов. Однако отбитый мяч снова подобрал Каиров и на этот раз сделал справа с линии штрафной площади навесную подачу на дальнюю штангу на Сергеева, но ему помешал пробить российский защитник «Актобе» Владимир Гинаитис.

Уже в компенсированное к первому тайму время актобинский клуб остался в меньшинстве, после того как с поля был удален Арман Кенесов, грубо сыгравший против португальца Рубена Бриджидо, вышедшего на замену вместо получившего травму Жаксылыкова. А при розыгрыше штрафного удара после подачи Тошича Томашевич пробил головой, но голкипер «Актобе» Стас Покатилов ногой сумел отбить отскочивший от газона мяч. После нескольких рикошетов по воротам пробил Васильев, но удар заблокировали защитники, а после его же повторного удара низом мяч поймал вратарь.

«Тобол», играя в большинстве, очень активно начал второй тайм, заработав угловой удар. На 52-й минуте Васильев с левого края из пределов штрафной площади пробил слету с отскоком от газона в дальний угол ворот, но голкипер в прыжке поймал мяч. Не прошло и минуты, как тот же Васильев от левой боковой линии сделал подачу в штрафную площадь, Каиров справа с острого угла перебросил мяч через вратаря, но находившийся на линии ворот Алибек Касым выбил его головой. Однако мяч перехватил Йованчич и отдал его Тошичу, который с дуги штрафной площади пробил в левый нижний угол ворот. Но на этот раз спас хозяев Покатилов, в падении поймавший мяч.

А на 55-й минуте «Актобе» провел быструю контратаку, которую начал из центрального круга российский нападающий Сердер Сердеров, а продолжил на правом краю его соотечественник Руслан Камболов. Российский полузащитник прошел до штрафной площади и сделал ответную передачу мимо Томашевича, попытавшегося в падении дотянуться до мяча, который подобрал Сердеров и ударом в касание с линии вратарской площадки переиграл Непогодова, открыв счет в матче.

На 66-й минуте Тагыберген после передачи с левого края Васильева нанес дальний удар с отскоком от газона в левый нижний угол ворот, но голкипер в падении справился с этим коварным ударом, отбив мяч на угловой. На 79-й минуте Аманович забрал мяч на левом краю у Максима Самородова, вошел с ним в штрафную площадь и сделал передачу направо на вышедшего на замену десятью минутами ранее Жарынбетова. Тот, поборовшись с двумя защитниками, прокинул мяч к воротам, стоя к ним спиной, а упавший после борьбы с защитником на газон Аманович лежа нанес точный удар в правый нижний угол ворот - 1:1.

С мячом автор гола в ворота «Актобе» северомакедонский защитник Алекса Аманович / Фото vk.com/ofc_aktobe

Ничейный счет продержался до конца основного времени, на 86-й минуте которого столкнулись вышедший на замену и надевший капитанскую повязку Юрий Логвиненко и Тагыберген, в результате чего капитан «Тобола» получил непреднамеренный удар коленом по голове и потерял сознание, а после того, как его привели в чувство спустя несколько минут, покинул поле на носилках. До конца матча "Тобол" тоже остался вдесятером.

К основному времени матча было добавлено 12 минут, на последней из которых французский полузащитник хозяев Уго Видемон после передачи из центра штрафной площади «Тобола» Логвиненко прострелил с правого края на литовского легионера Артураса Жулпу, а тот пробил низом с линии вратарской площадки по воротам. Непогодов среагировал на удар, но не смог зафиксировать мяч в руках, а вышедший на замену на 90-й минуте нападающий из Кот-д’Ивуара Жерар Гоу протолкнул его в сетку ворот, принеся победу «Актобе» - 2:1.

16 мая на официальном сайте ФК «Тобол» и на странице клуба ВКонтакте сообщили о расторжении отношений с главным тренером Александром МОСКАЛЕНКО по обоюдному согласию.



«Мы прошли большой путь за это время, что работали в команде «Тобол», - публикует пресс-служба клуба обращение Москаленко. - Были и трудные, и радостные моменты. Были громкие победы и горесть поражения - всё это мы прошли с высоко поднятой головой. «Тобол» - большая команда, и она хочет и решает только большие задачи, но в этом сезоне не всё получается как планировали, и результаты сами за себя говорят. Есть как объективные, так и субъективные причины на всё это происходящее, но это будут слова оправдания, и этого делать не хочется. Желаю команде «Тобол» только выполнения самых больших задач! Каждому футболисту, работнику клуба, административному, медицинскому штабу слова благодарности. Вы - настоящие профессионалы!»

Что касается остальных матчей тура, то набирающая ход «Астана» в центральной его встрече на своем поле разгромила «Кайрат» - 6:0 и вплотную приблизилась к первому месту, на которое поднялся «Тараз», забивший дома два безответных мяча «Акжайыку» - 2:0. Шесть голов было забито и в матче между «Атырау» и «Кызыл-Жаром СК» - 3:3. А петропавловцы, даже уйдя от поражения благодаря реализованному заработанного на второй дополнительной минуте пенальти, поменялись местами с «Махтааралом», который занимал перед этим туром последнюю строчку и сумел одержать победу над шедшим первым «Каспием» - 2:1. В еще двух матчах тура «Шахтер» с минимальным счетом переиграл в Караганде «Ордабасы» - 1:0 и опередил в турнирной таблице «Тобол», набрав на одно очко больше, а «Аксу» в Павлодаре переиграл «Туран» - 2:0.

В 12-м туре «Тобол» примет на своем поле «Махтаарал». Матч пройдет в воскресенье, 22 мая, и начнется в 17:00. После этого в чемпионате наступит перерыв, который продлится до 19 июня, когда стартует второй круг.