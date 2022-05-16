Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК предупредила казахстанцев, что никаких единовременных выплат семьям с детьми до 18 лет с 1 июня не планируется, передает Tengrinews.kz.

Фото: Алихан Сариев

"Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, семьям с детьми в возрасте до 18 лет будет выплачиваться единовременное пособие посредством социального счета в мобильном приложении Kaspi gold, не соответствует действительности", - заявила пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что через приложение реализована госуслуга по оформлению единовременного пособия на рождение ребенка из республиканского бюджета. Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 116 394 тенге (38 МРП), на четвертого ребенка и более – 192 969 тенге (63 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили 134,1 тысячи человек на сумму 18,4 миллиарда тенге.

Также посредством вышеуказанного приложения граждане могут оформить пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих женщин из республиканского бюджета. Размеры пособия дифференцированы в зависимости от количества детей в семье. В текущем году на первого ребенка ежемесячно выплачивается 17 643 тенге (5,76 МРП), на второго ребенка – 20 860 тенге (6,81 МРП), на третьего ребенка – 24 045 тенге (7,85 МРП), на четвертого ребенка и более – 27 261 тенге (8,90 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили в среднем 46,5 тысячи человек на сумму 4,7 миллиарда тенге.

"Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону", - заключили в ведомстве.