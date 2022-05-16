Водоотводные лотки – это основная деталь ливневой канализации. Изделия из пластика являются отличной альтернативой для бетонных конструкций. Их технические характеристики дают возможность применять лотки почти на всех объектах вне зависимости от климата.

Применение пластиковых лотков

Водоотводные лотки, изготовленные из пластика, могут применяться:

в частном строительстве;

на АЗС;

на набережных;

при обустройстве парков.

Такие варианты используются и в случае парковок на несколько уровней. Но для них применяют специальные мелкосидящие лотки. Ливневые лотки из пластика могут использоваться для строительства разных с невысокими нагрузками и интенсивностью движения.

Преимущества пластиковых лотков

Пластиковые лотки обладают определенными преимущества (по конструктивным характеристикам):

могут соединяться с канализацией. На дне конструкций есть фланец водослива вертикального типа. Именно благодаря ему есть возможность подключать канализационную трубу;

можно выполнять угловое соединение лотков;

обладают закладной планкой, что позволяет обеспечить прочную фиксацию лотка в основании из бетона;

каналы могут соединяться друг с другом с применением фланца. Также здесь есть шов, чтобы сделать соединение герметичным. Эти швы также заполняются герметиком (если есть необходимость). Это способствует увеличению срока службы системы.

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По эксплуатационным характеристикам пластиковые лотки также имеют свои плюсы:

небольшой вес. Это делает монтаж и транспортировку легче. Нет необходимости привлекать дополнительных специалистов, обладать определенными умениями;

низкий коэффициент влагопоглощения. Благодаря ему гарантируется стойкость к разным температурам;

гладкая поверхность. Предотвращает задерживание мусора, грязи. Такие конструкции не будут часто засоряться.

Разновидности пластиковых лотков

Данные изделия могут разделяться на несколько групп по определенным параметрам:

внутреннее сечение. Разделяют лотки DN70, 100, 150, 200, 300, 500;

класс нагрузки. Каналы из пластика способны выдержать в пределах 1,5 тонны (класс А15) – 25 тонн (С250);

комплектация желоба. Конструкции могут обладать усиливающими насадками либо быть без них. Кроме того, на рынке предлагаются лотки с решетками либо без.

Монтаж пластиковых водоотталкивающих лотков

Ливневые конструкции монтируются одним человеком. Здесь нет сложностей с установкой, их соединением. При необходимости изделия легко обрезаются, достаточно использовать обычную ножовку.

Эксплуатация подобных конструкций довольно простая и не требует усилий. Засорение каналов бывает редко и в большинстве случаев прочищать их нужно только в тех участках, где собирается вода. В случае засорения нужно лишь снять решетку и выполнить прочистку. Если понадобиться прочистка для всей линии, то снимают решетку вначале, в конце и посредине. Затем под давлением промывают конструкцию водой.

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