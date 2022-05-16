В автосалонах Нур-Султана образовались очереди и ажиотаж сегодня, 16 мая, в день старта программы льготного автокредитования под 4 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Atameken Business.

"Что происходит в салонах Нур-Султана. (...). Здесь очередь стоит на улице, внутрь запускают по 10 человек", - сообщается в Telegram-канале издания.

Программа льготного автокредитования стартовала сегодня, 16 мая. По условиям программы любой казахстанец может приобрести автомобиль в кредит под 4 процента. Автокредит выдается на сумму не более 10 миллионов тенге. В этот раз под условия программы льготного автокредитования подпадают некоторые модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault.

На льготное кредитование потратят порядка 100 миллиардов тенге.

"Если учитывать, что в среднем на казахстанца будет выделяться по 10 миллионов тенге, программы хватит примерно лишь на 10 тысяч автомобилей. В прошлом году на рынке было продано около 120 тысяч новых машин плюc, думаю, порядка 500-600 тысяч подержанных", - отметил эксперт, председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард Эдоков.