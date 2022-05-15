После того, как в прошедшем в Костанае четвертом матче серии игр за третье место в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги «Тобол» уступил «Актобе» (61:66), счет в противостоянии стал равным. И судьба бронзовых медалей должна была решиться в пятом матче, который прошел в Актобе.

Штрафные броски выполняет капитан «Тобола» Шаим Куанов, набравший наибольшее количество очков в заключительном матче сезона / Скриншот трансляции

Счет в матче открыли гости, но через две минуты после начала игры баскетболисты актобинского клуба вышли в лидеры и к середине первой четверти нарастили свое преимущество до шести очков - 10:4. Гостям дважды до окончания игрового отрезка удавалось сравнивать счет и даже один раз выйти вперед, хоть и опережая хозяев в тот момент всего на одно очко. И все же к началу второй четверти лидером остался «Актобе», правда, с минимальным преимуществом - 19:18.

Всю первую половину второй десятиминутки команды меняли друг друга на посту лидера, сделав это шесть раз. А затем, выйдя в очередной раз вперед, «Актобе» совершил рывок, создав за четыре минуты до большого перерыва отрыв в семь очков - 34:27. Однако «Тоболу» удалось свести к нулю отставание, и на перерыв команды ушли при счете 36:36.

Захватив лидерство в начале третьей четверти, баскетболисты костанайского клуба удерживали его около четырех минут. Но после счета 47:48 случилось невероятное - очки стал набирать только «Актобе», а гости в течение почти шести минут не могли ни разу поразить кольцо соперника.

Прервал «Тобол» этот свой «сухой» помежуток игры лишь когда до окончания третьего игрового отрезка оставалось 20 секунд, уступая к тому моменту 15 очков. В итоге перед заключительной четвертью атобинцы уверенно лидировали - 65:51.

Бросок по кольцу «Актобе» наносит Павел Ильин / Скриншот трансляции

Четвертая десятиминутка получилась самой результативной для «Тобола», в ее течение гости набрали 22 очка и смогли приблизиться к сопернику за две минуты до окончания матча на расстояние пяти очков. Но на большее сил у баскетболистов костанайского клуба не хватило, и «Актобе» под руководством единственной женщины-тренера в мужском чемпионате Казахстана Элен Шакировой довел встречу до победы - 81:73 (19:18, 17:18, 29:15, 16:22), которая принесла команде первые в ее истории бронзовые медали.

Одним из лауреатов сезона стал самый результативный игрок чемпионата центровой «Тобола» Антон Быков / Скриншот трансляции

В составе «Тобола» самым результативным игроком в матче стал его капитан Шаим Куанов, на счету которого 23 набранных очка. В очередной раз записавший на свой счет дабл-дабл Антон Быков набрал 17 очков и сделал 10 подборов. Также в этой игре отличились Павел Ильин - 15 очков, Никита Тимофеев и Аскар Ахметжан - по 5 очков, Рустам Валиев - 4, Максим Воейков и Даниэль Альбрант - по 2.

Лучшим тренером сезона признана наставник соперников «Тобола» в серии игр за третье место Элен Шакирова / Скриншот трансляции