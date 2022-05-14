5 июня в Казахстане пройдет республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Граждане будут голосовать за или против всего пакета поправок. Примете ли вы в нем участие? Да. Я хочу участвовать в определении пути, по которому пойдет моя страна.

Да. Если не пойду, то вполне возможно, что будут неприятности на работе.

Нет. Итоги заранее известны, не хочу тратить время на имитацию.

Нет. Голосовать нужно по каждой поправке, а не за весь пакет разом.

