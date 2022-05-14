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Невероятный матч с решающим голом на 102-й минуте выдали «Актобе» и «Тобол»

Sports.kz

14 мая 2022, 22:15 |  Спорт

В матче Казахстанской Премьер-лиги «Актобе» дома сыграл с костанайским «Тоболом», пишет Sports.kz.

Фото: пресс-службы ФК «Тобол»

Гости приехали в статусе фаворита, однако его оправдать на поле не сумели. Команды изначально играли с большой опаской, однако после удаления Армана Кенесова перед перерывом, казалось, что костанайцы свое не упустят. Но они во втором тайме пропустили от Сердера Сердерова. Алекса Аманович сравнял счет. Но на 102 минуте Жерара Гоу принес победу хозяевам — 2:1.

«Актобе» — «Тобол» 2:1 (0:0)

Голы: Сердеров 54 (1:0), Аманович 76 (1:1), Гоу 102 (2:1)

Удаление: Кенесов 45+4.