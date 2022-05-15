В марте этого года меня пригласили на беседу в акимат. Предложили сотрудничать, высказали огорчение, что «игра идет в одни ворота», что пишу я только про плохое, а у них задумано сделать много хорошего для города. Фасады по улице Ленина у 13-ти домов, тротуары на улицах Мира и Сандригайло, фонтан у памятника Энтузиастам-первопроходцам сделать таким, чтобы дети в нем плескались без опасности для здоровья, построить школу на пустыре возле ЦУМа и многое, многое другое.

Ул. Горняков. Здесь было четыре колодца теплосетей. Половину закатали в асфальт

Я всё ждал, когда же можно будет исполнить просьбу акимата и начать их хвалить. Всё как-то не было повода. Объявленные инициативы никак не начинались, тротуары не строились, фонтан разваливался, ямы на дорогах не давали ни пройти, ни проехать. И вот к концу весны как прорвало.

Учтя многочисленную критику по поводу бездействия или действий, руководство города взялось за всё и сразу. Почти одновременно сняли асфальт и с улицы Горняков, и с улицы Топоркова, начали ремонтировать фонтан, очищать дно реки в районе пляжа, а в пятницу, 13 мая, уже с утра начали снимать асфальт с тротуаров по улице Ленина. Список дел, которыми акимат обещался облагодетельствовать город, довольно внушительный. И не удивительно – в этом году городу исполняется 65 лет!

Ну что же, похвалил? Теперь можно и покритиковать.

Я человек простой, пишу о том, что вижу. Иду по улице Топоркова и вижу, что ямы закатывают не везде, где это не обходимо, а порой и через одну.

Улица Горняков после ремонта все равно выглядит как проселочная дорога. Почему? В середине ямы закатали, а остатки старого асфальта, или что там у них было, так и остались по обочине на протяжении всей дороги.

Остатки прежнего дорожного покрытия так и лежат у обочин

Люк посреди дороги углублен на 15 см, зато два других люка закатали под асфальт. И когда приедет теплосеть искать свои люки - и долбить асфальт – вопрос времени. Яму, вырытую зимой теплосетями, закатывать не стали.

Люк углублен вопреки правил обустройства дорог

Яму сделанную зимой теплосетями не стали закатывать. Хотя она занимает половину дороги

Свежеотремонтированная дорога выглядит как проселочная

У фонтана заливают отмостку. Вижу сразу – делают качественно. Потому что, как только убрали опалубку, угол заливки отвалился.

Ремонт фонтана. Очередной

Отвалившийся после снятия опалубки угол свидетельствует о качестве работ и материалов

А рядом начали возводить курганы из снятого с тротуаров асфальта.

Египетские пирамиды по-рудненски

Есть поговорка: "Все, что ни делается, к лучшему". В Рудном поговорка звучит так: "Всё, что ни делается, делается на отвяжись!"

Власти упоминают какие-то комиссии, которые будут потом это всё принимать и проверять. Комиссии принимают и не находят ничего несоответствующего проектам.

Фонтан ремонтируют уже третий год подряд. Вкладывали в него около 2 млн тенге ежегодно В этом году всё, что было приляпано в прошлом: плитка, особая доска, на которой можно присесть в жару и которую с помпой представили нам в отчетах, как инновацию, всё безжалостно оторвали. Начали переделывать. Не иначе как хотят построить Бахчисарайский фонтан. Что из этого получится – увидим. Судя по качеству работ, получится то же самое что и было.

Около памятника насыпают огромную кучу из старого асфальта – не иначе как возводят Мамаев курган или Египетские пирамиды. Жалко, нет больше такого руководителя в отделе строительства, который бы рассказал об инвестиционной привлекательности этих пирамид и о том, что с них в ясную погоду можно будет увидеть Костанай.

Автобусы подъезжают. Люди выходят. Трактор работает

В любом случае работа кипит. Вот только у меня ощущение, что это лишь имитация бурной деятельности. Подходы к выполнению работ не изменились. Равно как и мотивация. Не для людей это всё делается. А так, на отвяжись…

Так выглядит тротуар по ул. Ленина

Но все же, я убежден в одном – когда-нибудь мы вместе изменим жизнь к лучшему!