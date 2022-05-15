Традиционное интерактивное мероприятие пройдет в среду, 18 мая, с 19:00 до 23:00, в областном историко-краеведческом музее. Организаторы предоставили «НГ» программу и пояснили, что возможны корректировки по времени.

Фото из архива "НГ"

В отличие от 2020 года, когда «Ночь в музее» проходила онлайн, и от 2021 года, когда из-за пандемии были ограничения по количеству посетителей и пунктов программы, в этом году она пройдет с размахом. Вход, как всегда, бесплатный и открыт для всех желающих!

На открытии акции в холле музея с 19.00 до 19.10 ведущие скажут приветственное слово. Затем посетители смогут погладить животы двух статуэток Хотэя (бог общения, веселья и благополучия в японской мифологии - «НГ»), а также посмотреть выставку шкатулок и сундуков из фонда музея.

Будут представлены как маленькие шкатулки, в которых дамы хранили свои украшения, так и самые большие сундуки. У многих сундочков есть своя история.

Гостей ожидает интерактивный арт-проект «Маски» на основе выставки графики костанайского художника Георгий Сокова и объемных масок. Можно сделать фотографии и селфи в фотозоне, в том числе и на фоне музейных интерьеров.

Пройдет и музыкальная программа с участием танцевальной группы «Тарлан».

На первом этаже разместятся выставка из фондов Павлодарского областного музея литературы и искусства им. Бухар жырау, а также выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Здесь же гости также смогут собрать настольные пазлы с изображением картин из фондовой коллекции костанайского музея, ознакомится с этнопрограммой фольклорного ансамбля «Ақ дариға», узнать новое про чайные традиции в интерьере избы, принять участие в интерактивном проекте «В торговом доме Яушевых».

На втором этаже пройдет исторический квест «Тайны музея». Также здесь можно увидеть выставку оружия из ведомственного музея ДП Костанайской области. Здесь же пройдет выставка-продажа комнатных растений, цветов и сувениров. Тут вас ждут аттракционы виртуальной реальности и аквагрим.

Во внутреннем дворе музея будут открыты «Лавка охотника» и «Лавка пчеловода», здесь же можно сфотографироваться с велосипедом и шарами, соревнования по поднятию гирь, можно будет покачаться на алтыбакане и выстуят артисты вокальной студии «Нұр әуен» , а также пройдут показательные выступления членов клуба традиционной стрельбы из лука.

Гости могут ознакомиться и с интерактивным проектом «Ожившие экспонаты» и поучаствовать в мастер-классе по современным танцам для детей и взрослых от директора школы танцев «Portal Dance» Балентаевой.

Здесь же пройдут дефиле моделей детской студии «Liberi World» , а также этнографическое театрально-игровое представление с демонстрацией казахских народных обрядов и национальных игр в казахской юрте и возле нее. Можно будет принять участие в мастер-класс по игре в асыки, а также можно попробовать баурсаки приготовленные в казане.

При хорошей погоде планируется выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, хенд-мейда. В историческом сквере пройдут традиционные песни у костра.

В здании фондохранилища музея гостей ждут музейный «Трактир», детская игровая зона, здесь же пройдут викторина для детей и выступление артистов областного театра кукол.

В здании отдела изобразительного искусства музея пройдут мастер-классы костанайских художников, будет музыкальная программа.