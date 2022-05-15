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Квесты, викторины и выставки. «Ночь в музее-2022» в Костанае - что, где и когда?

Андрей СКИБА

15 мая 2022, 14:03 |  Культура

Традиционное интерактивное мероприятие пройдет в среду, 18 мая, с 19:00 до 23:00, в областном историко-краеведческом музее. Организаторы предоставили «НГ» программу и пояснили, что возможны корректировки по времени.

Фото из архива "НГ"

В отличие от 2020 года, когда «Ночь в музее» проходила онлайн, и от 2021 года, когда из-за пандемии были ограничения по количеству посетителей и пунктов программы, в этом году она пройдет с размахом. Вход, как всегда, бесплатный и открыт для всех желающих!

На открытии акции в холле музея с 19.00 до 19.10 ведущие скажут приветственное слово. Затем посетители смогут погладить животы двух статуэток Хотэя (бог общения, веселья и благополучия в японской мифологии - «НГ»), а также посмотреть выставку шкатулок и сундуков из фонда музея.

Будут представлены как маленькие шкатулки, в которых дамы хранили свои украшения, так и самые большие сундуки. У многих сундочков есть своя история.

Гостей ожидает интерактивный арт-проект «Маски» на основе выставки графики костанайского художника Георгий Сокова и объемных масок. Можно сделать фотографии и селфи в фотозоне, в том числе и на фоне музейных интерьеров.

Пройдет и музыкальная программа с участием танцевальной группы «Тарлан».

На первом этаже разместятся выставка из фондов Павлодарского областного музея литературы и искусства им. Бухар жырау, а также выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Здесь же гости также смогут собрать настольные пазлы с изображением картин из фондовой коллекции костанайского музея, ознакомится с этнопрограммой фольклорного ансамбля «Ақ дариға», узнать новое про чайные традиции в интерьере избы, принять участие в интерактивном проекте «В торговом доме Яушевых».

На втором этаже пройдет исторический квест «Тайны музея». Также здесь можно увидеть выставку оружия из ведомственного музея ДП Костанайской области. Здесь же пройдет выставка-продажа комнатных растений, цветов и сувениров. Тут вас ждут аттракционы виртуальной реальности и аквагрим.

Во внутреннем дворе музея будут открыты «Лавка охотника» и «Лавка пчеловода», здесь же можно сфотографироваться с велосипедом и шарами, соревнования по поднятию гирь, можно будет покачаться на алтыбакане и выстуят артисты вокальной студии «Нұр әуен» , а также пройдут показательные выступления членов клуба традиционной стрельбы из лука.

Гости могут ознакомиться и с интерактивным проектом «Ожившие экспонаты» и поучаствовать в мастер-классе по современным танцам для детей и взрослых от директора школы танцев «Portal Dance» Балентаевой.

Здесь же пройдут дефиле моделей детской студии «Liberi World» , а также этнографическое театрально-игровое представление с демонстрацией казахских народных обрядов и национальных игр в казахской юрте и возле нее. Можно будет принять участие в мастер-класс по игре в асыки, а также можно попробовать баурсаки приготовленные в казане.

При хорошей погоде планируется выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, хенд-мейда. В историческом сквере пройдут традиционные песни у костра.

В здании фондохранилища музея гостей ждут музейный «Трактир», детская игровая зона, здесь же пройдут викторина для детей и выступление артистов областного театра кукол.

В здании отдела изобразительного искусства музея пройдут мастер-классы костанайских художников, будет музыкальная программа.

Когда

Что

Где

19:00-19:10

Открытие






Холл музея

 

 

19:10 - 23:00

Выставки «Счастье от Хотэя», «В мире шкатулок и сундуков»

Интерактивный арт-проект «Маски» на основе выставки графики Г.Сокова и объемных масок

Фотозона «Изонить»

19:15 - 22:30

Музыкальная программа с участием танцевальной группы «Тарлан»

19:30 - 23:00

Селфи в фотозонах и на фоне музейных интерьеров





 

19:10 - 23:00

Выставка «Алаш арыстары –Қостанай елінде» из фондов Павлодарского областного музея литературы и искусства им. Бухар жырау

Первый этаж музея



Выставочный зал

Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства

 

Зал «Рухани жанғыру»

 

«Собери картину» - настольные пазлы с изображением картин из фондовой коллекции музея

19:10 - 20:30

Этнопрограмма фольклорного ансамбля «Ақ дариға»

Зал «История родной земли»

19:10 - 22:30

Интерактивный проект «Чайные традиции»

Интерьер избы

20:15 - 22: 30

Интерактивный проект «В торговом доме Яушевых»

Зал «Основание города Костаная»

19:10 - 23:00

Викторины для детей и взрослых «Что исчезло из кинокадра», «Угадай мультфильм по цитате»

Зал «Национально-освободительное движение 1916 года»

19:30 - 20:15

Исторический квест «Тайны музея»

Второй этаж музея

Зал «Гордость земли Костанайской» и других залах музея

19:20 - 23: 00

Аттракционы виртуальной реальности

19:10 - 21:00

Выставка оружия из ведомственного музея Департамента полиции Костанайской области

Зал «Костанайская область в годы Великой Отечественной Войны»

19:10 - 22:00

Выставка-продажа комнатных растений, цветов и сувениров

 

Зал «Природные богатства Костанайской области»

19:10 - 23:00

Викторина «Формула музейного предмета» в зале «Природные богатства Костанайской области»

19:20 - 23:00

Аквагрим

Зал «Костанайская область: надежды и свершения»



19:10 - 23:00

«Лавка охотника» и «Лавка пчеловода»

















Внутренний двор музея

Фотозона с велосипедом и шарами

19:30 - 21:00

Соревнования по поднятию гирь

19:20 - 23:00

Качание на алтыбакане, выступления артистов вокальной студии «Нұр әуен»



19:20 - 21: 00

«Дәстүрлі садақ ату» - показательные выступления членов клуба традиционной стрельбы из лука

Мастер-класс по современным танцам для детей и взрослых от директора школы танцев «Portal Dance» И.В. Балентаевой



19:10 - 23:00

«Ожившие экспонаты» - интерактивный проект

Этнографическое театрально-игровое представление с демонстрацией казахских народных обрядов и национальных игр в казахской юрте и возле юрты

19:30 - 20:00

Дефиле моделей детской студии «Liberi World»

20:00 - 21:30

Мастер-класс по игре в асыки

 

19:10 - 23:00

Приготовление баурсаков в казане для посетителей

Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, хенд-мейда (в случае хорошей погоды)

21:30 - 23:00

«Музей собирает друзей» - песни у костра

Исторический сквер

19:10 - 23:00

Музейный «Трактир»

Здание фондохранилища музея


Детская игровая зона


19:10 - 22:00

Детская игровая зона (монтажная комната)

«Чья эта ладошка: тигр или кошка?» - викторина для детей

20:00 - 20:30

Выступление артистов Областного театра кукол

Не указано

Мастер классы костанайских художников, музыкальная программа

Здание отдела изобразительного искусства музея