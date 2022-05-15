Квесты, викторины и выставки. «Ночь в музее-2022» в Костанае - что, где и когда?
Андрей СКИБА
Традиционное интерактивное мероприятие пройдет в среду, 18 мая, с 19:00 до 23:00, в областном историко-краеведческом музее. Организаторы предоставили «НГ» программу и пояснили, что возможны корректировки по времени.
Фото из архива "НГ"
В отличие от 2020 года, когда «Ночь в музее» проходила онлайн, и от 2021 года, когда из-за пандемии были ограничения по количеству посетителей и пунктов программы, в этом году она пройдет с размахом. Вход, как всегда, бесплатный и открыт для всех желающих!
На открытии акции в холле музея с 19.00 до 19.10 ведущие скажут приветственное слово. Затем посетители смогут погладить животы двух статуэток Хотэя (бог общения, веселья и благополучия в японской мифологии - «НГ»), а также посмотреть выставку шкатулок и сундуков из фонда музея.
Будут представлены как маленькие шкатулки, в которых дамы хранили свои украшения, так и самые большие сундуки. У многих сундочков есть своя история.
Гостей ожидает интерактивный арт-проект «Маски» на основе выставки графики костанайского художника Георгий Сокова и объемных масок. Можно сделать фотографии и селфи в фотозоне, в том числе и на фоне музейных интерьеров.
Пройдет и музыкальная программа с участием танцевальной группы «Тарлан».
На первом этаже разместятся выставка из фондов Павлодарского областного музея литературы и искусства им. Бухар жырау, а также выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.
Здесь же гости также смогут собрать настольные пазлы с изображением картин из фондовой коллекции костанайского музея, ознакомится с этнопрограммой фольклорного ансамбля «Ақ дариға», узнать новое про чайные традиции в интерьере избы, принять участие в интерактивном проекте «В торговом доме Яушевых».
На втором этаже пройдет исторический квест «Тайны музея». Также здесь можно увидеть выставку оружия из ведомственного музея ДП Костанайской области. Здесь же пройдет выставка-продажа комнатных растений, цветов и сувениров. Тут вас ждут аттракционы виртуальной реальности и аквагрим.
Во внутреннем дворе музея будут открыты «Лавка охотника» и «Лавка пчеловода», здесь же можно сфотографироваться с велосипедом и шарами, соревнования по поднятию гирь, можно будет покачаться на алтыбакане и выстуят артисты вокальной студии «Нұр әуен» , а также пройдут показательные выступления членов клуба традиционной стрельбы из лука.
Гости могут ознакомиться и с интерактивным проектом «Ожившие экспонаты» и поучаствовать в мастер-классе по современным танцам для детей и взрослых от директора школы танцев «Portal Dance» Балентаевой.
Здесь же пройдут дефиле моделей детской студии «Liberi World» , а также этнографическое театрально-игровое представление с демонстрацией казахских народных обрядов и национальных игр в казахской юрте и возле нее. Можно будет принять участие в мастер-класс по игре в асыки, а также можно попробовать баурсаки приготовленные в казане.
При хорошей погоде планируется выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, хенд-мейда. В историческом сквере пройдут традиционные песни у костра.
В здании фондохранилища музея гостей ждут музейный «Трактир», детская игровая зона, здесь же пройдут викторина для детей и выступление артистов областного театра кукол.
В здании отдела изобразительного искусства музея пройдут мастер-классы костанайских художников, будет музыкальная программа.
|
Когда
|
Что
|
Где
|
19:00-19:10
|
Открытие
|
|
19:10 - 23:00
|
Выставки «Счастье от Хотэя», «В мире шкатулок и сундуков»
|
Интерактивный арт-проект «Маски» на основе выставки графики Г.Сокова и объемных масок
|
Фотозона «Изонить»
|
19:15 - 22:30
|
Музыкальная программа с участием танцевальной группы «Тарлан»
|
19:30 - 23:00
|
Селфи в фотозонах и на фоне музейных интерьеров
|
19:10 - 23:00
|
Выставка «Алаш арыстары –Қостанай елінде» из фондов Павлодарского областного музея литературы и искусства им. Бухар жырау
|
Первый этаж музея
Выставочный зал
|
Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства
|
Зал «Рухани жанғыру»
|
«Собери картину» - настольные пазлы с изображением картин из фондовой коллекции музея
|
19:10 - 20:30
|
Этнопрограмма фольклорного ансамбля «Ақ дариға»
|
Зал «История родной земли»
|
19:10 - 22:30
|
Интерактивный проект «Чайные традиции»
|
Интерьер избы
|
20:15 - 22: 30
|
Интерактивный проект «В торговом доме Яушевых»
|
Зал «Основание города Костаная»
|
19:10 - 23:00
|
Викторины для детей и взрослых «Что исчезло из кинокадра», «Угадай мультфильм по цитате»
|
Зал «Национально-освободительное движение 1916 года»
|
19:30 - 20:15
|
Исторический квест «Тайны музея»
|
Второй этаж музея
Зал «Гордость земли Костанайской» и других залах музея
|
19:20 - 23: 00
|
Аттракционы виртуальной реальности
|
19:10 - 21:00
|
Выставка оружия из ведомственного музея Департамента полиции Костанайской области
|
Зал «Костанайская область в годы Великой Отечественной Войны»
|
19:10 - 22:00
|
Выставка-продажа комнатных растений, цветов и сувениров
|
Зал «Природные богатства Костанайской области»
|
19:10 - 23:00
|
Викторина «Формула музейного предмета» в зале «Природные богатства Костанайской области»
|
19:20 - 23:00
|
Аквагрим
|
Зал «Костанайская область: надежды и свершения»
|
19:10 - 23:00
|
«Лавка охотника» и «Лавка пчеловода»
|
Внутренний двор музея
|
Фотозона с велосипедом и шарами
|
19:30 - 21:00
|
Соревнования по поднятию гирь
|
19:20 - 23:00
|
Качание на алтыбакане, выступления артистов вокальной студии «Нұр әуен»
|
19:20 - 21: 00
|
«Дәстүрлі садақ ату» - показательные выступления членов клуба традиционной стрельбы из лука
|
Мастер-класс по современным танцам для детей и взрослых от директора школы танцев «Portal Dance» И.В. Балентаевой
|
19:10 - 23:00
|
«Ожившие экспонаты» - интерактивный проект
|
Этнографическое театрально-игровое представление с демонстрацией казахских народных обрядов и национальных игр в казахской юрте и возле юрты
|
19:30 - 20:00
|
Дефиле моделей детской студии «Liberi World»
|
20:00 - 21:30
|
Мастер-класс по игре в асыки
|
19:10 - 23:00
|
Приготовление баурсаков в казане для посетителей
|
Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, хенд-мейда (в случае хорошей погоды)
|
21:30 - 23:00
|
«Музей собирает друзей» - песни у костра
|
Исторический сквер
|
19:10 - 23:00
|
Музейный «Трактир»
|
Здание фондохранилища музея
|
|
Детская игровая зона (монтажная комната)
|
«Чья эта ладошка: тигр или кошка?» - викторина для детей
|
20:00 - 20:30
|
Выступление артистов Областного театра кукол
|
Не указано
|
Мастер классы костанайских художников, музыкальная программа
|
Здание отдела изобразительного искусства музея
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