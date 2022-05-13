Уголовное дело об организации преступной группы, которая с января по август 2020 года распространяла в Костанае героин в особо крупных размерах, продолжили рассматривать в СМУС области сегодня, 13 мая.

Александр Капитула и Тимур Хафизов

На скамье подсудимых четверо, хотя изначально обвинение предъявили пятерым. Фаина ТИТОВЕЦ обвиняется в том, что организовала в преступную группу Елену КОЛОМЕЙЦЕВУ, Александра КАПИТУЛУ, Тимура ХАФИЗОВА и Евгения ИДРИСОВА. Последний умер на стадии следствия, поэтому дело в отношении него прекратили.

Все пятеро, согласно материалам дела, покупали и перепродавали героин, получая за это прибыль. Все, кроме Титовец, сами употребляли наркотики. Она первой и дала показания, пояснив, что свою вину полностью не признает.

- Коломейцеву знаю давно, она употребляла наркотики, но не при мне, - сообщила суду Фаина Титовец. - Несколько лет назад она позвонила мне и сказала, что у нее все плохо, жить негде. Тогда я пригласила ее к себе. Мы жили, как одна семья, наркотики она приобретала, но не знаю где, и при мне их не колола. Где она брала наркотики, я не знаю, потому что с января 2020 года из-за коронавируса закрыли все бани и кафе, поэтому приобретать наркотики стало сложнее. Но деньги она у меня занимала регулярно. С остальными подсудимыми знакома давно, но никого не организовывала. Они все взрослые люди, как я могла их организовать?

На вопрос государственного обвинителя Нино КАПАНАДЗЕ о том, почему в телефонных разговорах ее называют не Фаиной, а Ксюшей, Титовец отвечать отказалась, сообщив, что не узнала свой голос. Она заявила, что считать доказательствами разговоры, добытые в результате НСД (негласных следственных действий), незаконно. Также сообщила, что не узнает себя на видео, которое просмотрели в суде. Видеозаписи были сделаны камерами ЦОУ, на них - машина Титовец, в которой, по версии обвинения, распространялись наркотики.

Подсудимая Елена Коломейцева пояснила, что примерно в 2016 году пришла в магазин "Балык" на Центральном рынке, где работала Титовец:

- Я знала, что она продает наркотики, поэтому пришла к ней за дозой. Позже я начала жить в ее двухэтажном доме в Красном партизане (п. Амангельды - "НГ"), она меня снабжала героином. Дом она арендовала. В 2020 году Титовец решила выкупить дом и предложила мне распространять наркотики. Я согласилась. Работала за дозу героина и за то, что бесплатно жила и питалась у Титовец. С Капитулой и Хафизовым познакомилась через Фаину, они тоже употребляли наркотики и помогали их продавать.

На просьбу судьи пояснить, где брали героин, как и почем его продавали, Коломейцева ответила: "Хафизов брал героин у цыган, приносил Титовец, а она его фасовала".

- У цыган покупали героин по 40 000 тенге за 5 г, - пояснила Коломейцева. - Титовец фасовала их по 0,5-0,10 г. Этот свёрток продавали по 4 000 тенге. За продажу 5 г получали 200 000 тенге, прибыль составляла 160 000 тенге. Деньги я не получала, работала за дозу.

Наркотики, по словам подсудимой, распространяли возле кафе "Рандеву" в п. Амангельды, гостиницы "Остров", мечети в районе КЖБИ и бань Костаная.

- В телефонных разговорах, добытых в ходе НСД, Капитула и Хафизов называют вас и Титовец Ксюшей. Есть даже разговор, где к Титовец обратились: "Фая", а она требует не называть ее так. Это было сделано для конспирации? И кто это придумал? - спросила гособвинитель.

- Да, это придумала Титовец, - ответила Коломейцева. - Для конспирации. Поэтому нас обеих называли Ксюшами. Во время объявления ЧП героин продавали реже - примерно 1 раз в день, потому что все было закрыто.

На вопрос, как проверяли качество героина, приобретенное у цыган, Коломейцева пояснила, что она пробовала наркотик и сообщала Титовец, какого он качества.

Подсудимый Александр Капитула сообщил, что употребляет наркотики с 1994 году, с этого времени он уже 18 лет отсидел. Правда, в двух случаях, по его словам, наркотики ему подбрасывали.

- Как и в этот раз наркотики мне подбросили, - отметил Капитула. - Свою вину я полностью не признаю.

- На видео вашего задержания видно, что вы выплёвываете наркотики. Это были не наркотики или это были не вы? - уточнила судья Алтынай САГИНДЫКОВА.

- На видео я, но наркотики мне подбросили прямо в рот, - ответил подсудимый. - Потом следователи начали меня душить, чтобы я их выплюнул, что и снято на видео. Они же просили меня оговорить Титовец, хотя наркотики я приобретал у Коломейцевой.