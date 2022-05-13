По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 мая, на большей части территории области ожидается дождь, причем на востоке и западе сильные дожди будут сопровождаться грозами и градом. В воскресенье и понедельник, 15-16 мая, сильные дожди с грозами и градом пройдут на севере, юге и западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня тоже будет дождь и гроза.

- Ночью в субботу по области будет 13 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём прогнозируем +15...+20°С, на юге 23°С. В воскресенье и понедельник по ночам ожидается +5...+10°С. Днём в воскресенье термометры покажут такую же температуту, что и в субботу. В понедельник на большей части территории столбики термометров поднимутся до отметок 17-22°С, на юге до 27°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 10-12°С, днём 18-20°С. В воскресенье и понедельник: ночью 8-10°С, днём 18-20°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер со средней скоростью 9-14 м/с Периодическое усиление ветра до 15-20 м/с, с отдельными порывами до 25 м/с в субботу прогнозируется на востоке и западе области. В воскресенье и понедельник периодические усиления ветра до 15-20 м/с с порывами до 23 м/с будут уже севере, западе и юге области.