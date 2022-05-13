Пенсионер Зейнулкабеден СЕРГАЗИН показал «НГ», как посадили деревья в аллее возле его дома по ул. 5 апреля (между ул. Амангельды и ул. Победы). Он считает, что посадка не соответствует элементарным правилам.

Зейнукалбеден Жармухамбетович показывает как высадили саженцы в 2018 году

- Еще в 2018 году здесь сажали деревья двое молодых парней. Мальчишка пройдется, дважды копнет - даже штыка нет в глубину! А второй за ним идет с саженцами - раз-раз притоптал и дальше пошел, - возмущается Зейнукалбеден Жармухамбетович. - Я к нему подошел и спрашиваю: «Мальчик, а разве так подготавливают землю под саженцы?». Он ответил, что ему так сказали. Вот они - деньги налогоплательщиков!

12 мая подрядчики посадили древья в лунки, выкопанные еще в 2018 году

По словам Сергазина, деревья здесь высаживали и в 2019 году, но большая часть не прижилась. Потом на два года озеленители сделали перерыв. А вчера, 12 мая, на посадку приехала группа работников.

- Садили они в тех же местах, где и те мальчишки, а были там теперь взрослые люди! - говорит Сергазин. - Если они специалисты, да и вообще любой взрослый человек знает, что ямы для посадки должны быть намного глубже, чем те, что мальчишки там накопали. Сантиметров 80, не меньше! Должны были завести чернозем, чтобы подсыпать. А они землю, которую выкопали, опять сверху закидывают и все! А она сухая. Расширение должно быть туда, в землю, чтобы корневая система вглубь уходила, прижилась. Поливают-то не каждый день, если раза два за лето приедут - и то хорошо!

Сергазин показал, как он сам ухаживает за деревьями. Специальных знаний у него нет. Помнит, что изучал на уроках полученные в советской школе, а еще он - заядлый дачник.

- Я поливаю, все время смотрю за саженцем. Яма у меня больше, круглая и копал на сантиметров 80-90, - рассказал пенсионер. - Эти саженцы липы я привез из Челябинска. А вот те саженцы в аллее, что в 2019 году, что вчера, высадили в неподготовленную землю. Вот и результат.

Требуют внимания в этом районе и старые деревья - они засохли, либо прогнили.

Карагач на аллее гниет и засыхает. Сергазин боится, что он может упасть на чей-то автомобиль

- Тут недалеко 11-я школа и мальчишки, когда домой идут, залезают на деревья, они наклоняются, - беспокоится Сергазин. - А тут вот парковочное место недалеко, может дерево на машину упасть!

Пенсионер в своем дворе вырастил две большие яблони, а за воротами - декоративный кустарник.

Во дворе у пенсионера растут две большие яблони, которые он вырастил сам...

...за воротами - декоративный кустарник

- Я хочу, чтобы в Костанае так было везде, - говорит Зейнукалбеден Жармухамбетович. - Чтобы за саженцами ухаживали так же, как я за своими деревьями!

Фото Андрея СКИБЫ