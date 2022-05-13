МРП и прожиточный минимум выросли в Казахстане
Tengrinews.kz
13 мая 2022, 14:24 | Государство
Согласно изменениям, внесенным в закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", в Казахстане увеличен размер ряда расчетных показателей в 2022 году, передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Так, с 1 апреля 2022 года размеры следующих расчетных показателей в Казахстане составляют:
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 20 191 тенге (ранее - 19 450 тенге);
- минимальный размер пенсии - 48 032 тенге (ранее - 46 302 тенге);
- месячный расчетный показатель (МРП) - 3 180 тенге (ранее - 3 063 тенге);
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 37 389 тенге (ранее - 36 018 тенге).
12 мая Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", подготовленный Министерством финансов в середине апреля.
Последние новости
13.05.22 17:36 "Распространять героин, когда кафе и бани закрылись из-за коронавируса, было сложно" - Подсудимые по делу о крупной наркоторговле в Костанае начали давать показания
13.05.22 16:01 Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
13.05.22 13:22 Льготные автокредиты под 4 процента начнут выдавать с 16 мая
13.05.22 11:55 Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
13.05.22 10:21 Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
13.05.22 09:55 Счет в серии игр за бронзовые медали чемпионата Казахстана между БК «Актобе» и БК «Тобол» после матча с овертаймом вновь стал равным
13.05.22 09:16 Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.