5 июня 2022 года состоится референдум по поправкам в Конституцию. Во все колокола бьют о торжестве казахстанской демократии. Мол, основные направления развития государства решает народ. Все это слова.

Старшее поколение помнит референдум, на котором более 90% процентов населения высказались за сохранение Советского Союза. Три человека в Беловежской пуще похоронили его, наплевав на мнение народа. Причина очевидна. Жажда власти и стремление единолично управлять в своей республике.

Так и сейчас. Независимо от результатов референдума все поправки пройдут. А при нашей системе голосования, без сомнения, результат будет около 100% одобривших.

Кроме того, по моему мнению, некоторые поправки вообще непонятны.

Возьмем вопрос о земле. Сейчас в Конституции записано, что земля принадлежит государству. Теперь предлагается записать, что земля принадлежит народу, но право собственности осуществляет государство. Что изменится? Как народ не решал ничего по этому вопросу, так и не будет решать. Как чиновники творили с землей по своему усмотрению, так и будут. Они так и будут решать, кому выделить землю, а кому отказать. Не секрет, что выделялась она зачастую не на совсем законных основаниях. Не случайно во дворах многоэтажек, да и в самих домах, в ущерб удобствам жителей обосновался бизнес. Особенно заметно это в центре Костаная. Не все в порядке и с землями сельскохозяйственного назначения. С помощью спутников и дронов выявляют пустующие земли. И их, оказывается, немало. И не понять, зачем нужна такая поправка, если она заведомо ничего не изменит.

Или полный запрет на смертную казнь. Понятно, что обрадуются только преступники. Теперь мы будем кормить рецидивистов всю жизнь.

Или о партийности в правоохранительных органах. Ведь это можно решить простым приказом руководителей этих органов.

А что даст смена названий: вместо счетного комитета - аудиторская палата, вместо государственный секретарь - государственный советник?

Зачем в Конституции упоминать о статусе уполномоченного по правам человека? Ведь он есть и действует. Вопрос только в том, чем он занимается. Эти правозащитники больше занимаются правами преступников, чем простых людей. Их волнует, что те содержатся в маленьких камерах, да и кормят их не как в ресторане.

Конечно, надо отметить и положительные моменты. Первое - это то, что отменяется статус Елбасы. Кстати, все свои привилегии Назарбаев ввел без всяких референдумов, так что и сейчас можно было убрать их так же. Неплохо, что убрали из мажилиса девять депутатов от АНК, которых назначали без выборов. Урезали полномочия сената. Давно пора. Мне кажется, он вообще лишний. Народ их не избирает. Сенаторов назначают в большинстве из чиновников, которые не потянули на службе и которым надо отсидеться до пенсии.

И вот у меня возникает вопрос - а нельзя было все это решить указами президента? Зачем тратить деньги на референдум, ведь это недешевое удовольствие?

Смотря, как транжирят деньги наверху, на местах от них тоже не отстают. Чего стоит решение Костанайского облакимата о выделении 600 млн тенге футбольному клубу «Тобол». Цель - пропаганда и развитие массового профессионального футбола области, как средство укрепления здоровья населения. Ну не смешно? То, что несколько человек гоняются по полю за мячом, влияния на здоровье населения не оказывает, да и профессиональный спорт не может быть массовым. Но кому-то это выгодно.