В Казахстане сохраняется зависимость от ряда импортных продовольственных товаров, включая некоторые социально значимые продукты. К примеру, по итогам января-февраля 2022 года в страну привезли 42,3 тысячи тонн сахара, что на 17,9 процента больше, чем годом раньше. Импорт перекрывает спрос на 70,2 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Фото с сайта Tengrinews.kz

Подобная ситуация наблюдается и с продуктами молочной промышленности - сыром и творогом. Импортеры обеспечивают 52,8 и 43,4 процента спроса на эти товары.

При этом Казахстан в значительной мере обеспечивает себя такими продуктами, как мука, обработанное молоко, хлеб, рис, мясо.

За первый квартал года в стране произвели продуктов на 607 миллиардов тенге. Основной объем производства составили мукомольно-крупяные и крахмальные продукты (139,8 миллиарда тенге), переработанное и консервированное мясо и мясная продукция (101,1 миллиарда), а также молочные продукты (94 миллиарда).

В секторе пищевой промышленности выросло производство сыра и творога (на 9,4 процента), растительного масла (8,9 процента), муки (8,9 процента), макарон, лапши и аналогичных мучных изделий (на 5,5 процента).

При этом сократилось производство консервированной рыбы или икры (на 54,9 процента), сахара (на 20,3 процента до 51,2 тысячи тонн), свежей рыбы (на 17,4 процента до 10,1 тысячи тонн).

В Казахстане разрабатывается программа импортозамещения до 2025 года. Программа включает порядка 700 проектов, 286 из которых - ключевые импортозамещающие проекты.