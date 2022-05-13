В Костанае, на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», прошла четвертая встреча серии игр за третье место в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. Борьбу за бронзовые медали в этом противостоянии ведут «Тобол» и «Актобе».

Борьбу за мяч под кольцом ведут Антон Быков («Тобол») и Антон Понамарев («Актобе») / Фото nbf.kz

Счет в серии после третьего матча, в котором действующий бронзовый призер «Тобол» вырвал победу на своей площадке на последних секундах встречи (79:77), стал 2:1 в пользу костанайского клуба.

Гостям в четвертом поединке ни в коем случае нельзя было проигрывать, и они практически всю первую четверть лидировали, доводя порой отрыв до восьми очков. И перед второй десятиминуткой «Тобол» проигрывал - 14:21.

С самого начала второй четверти хозяева площадки начали отыгрываться, и спустя шесть минут сравняли счет - 26:26. А вот оставшиеся четыре минуты до большого перерыва увереннее провели баскетболисты актобинского клуба, вернув хозяев в роль догоняющих - 28:33.

Сразу после перерыва два трехочковых попадания Павла Ильина, бросок которого принес накануне победу «Тоболу», сократил отставание хозяев до минимума. Однако «Актобе» сумел удержать до конца игрового отрезка свое преимущество - 43:45.

В предыдущих встречах судьба матчей решилась в концовках заключительной четверти. В этом поединке счет за 53 секунды до его окончания стал равным - 57:57, но на этот раз склонить чашу весов в чью-либо сторону командам не удалось, и матч перешел в овертайм.

В первые четыре с половиной минуты из пяти отведенных на овертайм хозяевам не удалось набрать очки, в то время как гости, хотя и с трудом, но довели свое преимущество до семи очков - 57:64. В итоге «Тобол» уступил со счетом 61:66, и счет в серии сравнялся - 2:2.

Атаку «Тобола» после перехвата мяча начинает Аскар Ахметжан / Фото nbf.kz

Самым результативным в составе «Тобола» в этой игре стал ее капитан Шаим Куанов, который, к сожалению, не смог помочь своей команде в овертайме, покинув на последней минуте заключительной четверти площадку после полученного пятого фола. На его счету 21 набранное очко. Павел Ильин набрал 15 очков, а оформивший очередной дабл-дабл Антон Быков - 12 очков, совершив за матч 17 подборов. Максим Воейков принес в копилку команды еще 8 очков, Никита Тимофеев - 3 и Вадим Коржов - 2.

Серия игр за третье место между «Актобе» и «Тоболом» завершится заключительным - пятым матчем, который пройдет 14 мая в Актобе на площадке Дворца спорта «Коныс».