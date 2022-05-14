Что такое педофилия? Откуда берет свои корни это отклонение, почему такие случаи в Казахстане в наше время не редкость и как воспитывать своих детей, чтобы уберечь от сексуального насилия. Своим взглядом на эти и другие вопросы в интервью Tengrinews.kz поделилась директор Института психоанализа и руководитель Казахстанской психоаналитической ассоциации Анна Кудиярова.

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Собеседница рассказала, что с позиции психоанализа педофил - это человек, оставшийся внутри ребенком. Поэтому и в сексуальных предпочтениях он тянется к детям. Однако педофил - не одно и то же, что и педофил-насильник, непосредственно вступающий в половой контакт с жертвами. Кто-то приходит на прием к аналитику и честно признается в имеющихся отклонениях. Такому человек можно помочь, подтянуть возраст его души к паспортным данным, и тогда интерес с маленького детского тельца должен переключиться на взрослое тело.

"Большинство людей бессознательно сохранили состояние детскости, поэтому и вопрос детской педофилии стал актуальным. Взрослые по паспорту люди выросли, родили детей, но какой будет ребенок у ребенка? Тогда и появляется то, что называется детский секс, педофилия. Это не только мое личное мнение. Я основываюсь на разных исследованиях. Кроме того, растет уровень агрессии и тревоги. А секс - это данный нам от природы способ справляться со всем этим. Это такое инстинктивное желание", - объясняет Кудиярова.

Психоаналитик отмечает, что о проблеме педофилии крайне важно говорить, несмотря на всю щепетильность этой темы. Закрывая глаза на то, что происходит, отрицая очевидное, родители рискуют не заметить, что происходит прямо перед носом - в своей семье или в нескольких шагах от дома. То, что в Казахстане эта тема стала активно обсуждаться, как показала история с мальчиком из ЮКО, по мнению Кудияровой, позитивный знак.

"Какой-то части консервативно мыслящих людей кажется, что такого явления нет. А я знаю, что если об этом говорят клиенты в моем кабинете, это явление есть. И большинство людей, которые ко мне приходят, - казахи. Много тех, кто вырос в казахском ауле. И они мне об этом говорят. Моя недавняя клиентка рассказала, что продолжительное время занималась этим делом с братьями, которые старше нее. Они ей деньги давали, сникерсы, мороженое. В далеком ауле по тем временам, когда она была девочкой, это была настоящая роскошь. Братья ей говорили: "А ты знаешь, тебе нужно к этому привыкать. Когда ты замуж выйдешь, этим делом будешь каждый день дома заниматься". В другой семье отец насиловал детей, и они думали, что все папы так делают. Я спрашивала у клиентки: "Ну почему ты не подходила к маме, к папе?" "Я думала, что в каждом доме так делают братья и сестры". Братья ее так воспитали. Потому уже в 14 лет оказалось, что она потеряла девственность", - рассказала директор Института психоанализа.

Восполняют дефицит внимания

"Настоящие педофилы - неагрессивные люди. Они всегда берут только лаской. Педофилы восполняют то, чего не хватает детям. Дефицит внимания со стороны мамы и папы. Я не могу осуждать всех родителей, они заняты. Нужно одеть и обуть. Но не нужно забывать про душу. Своего ребенка нужно воспитать так, чтобы он не пошел в объятья педофила. Нужно раз в две-три недели спрашивать детей: "У тебя есть что мне сказать? Я тебя не обидел за эти три недели?" Если хоть мелочь какую-то скажет, к примеру: "Да, мама, ты меня не туда повела в воскресенье", можно радоваться, значит, ребенок вам доверяет, и это гарантия того, что какие бы золотые горы не обещал условный педофил, ваш ребенок за ним не пойдет, потому что мама ему даст все, что нужно. А если ваш ребенок не смотрит вам в глаза и не улыбается, что-то между вами происходит не то", - обращает внимание Кудиярова.

Интерес к сексуальной стороне, отмечает специалист, особенно возникает у детей в период с 3 до 5 лет и дальше уже в подростковом возрасте. В это время происходят бурные гормональные процессы, связанные у детей с активностью надпочечников. Поэтому родителям особенно важно уделять внимание детям в этом возрасте, помогать им сублимировать сексуальную энергию. К примеру, через лепку пластилином. Вот почему детей важно отдавать на кружки, в секции. Если родители упустят важное время, у ребенка может произойти так называемая "фиксация", что может проявиться в склонности к мастурбации, к гомосексуализму, к педофилии.

"В возрасте трех-пяти лет у детей появляется интерес к сексу. Если вы были в садике, вы помните, что во время тихого часа снимали штанишки, показывали гениталии, попы, а иногда и играли в маму-папу. Маленький ребенок не может объяснить, что с ним происходит. С одной стороны - ему тревожно, но с другой стороны - очень приятно. Вот почему многие дети молчат", - говорит психоаналитик.

Особо зависимы от такого наслаждения могут стать дети, недополучающие родительское тепло. Психоаналитик не исключает, что мальчик из ЮКО, который, согласно проверяемой версии, подвергался групповому насилию, тоже был одинок.

"Насколько я понимаю, мальчик был оставлен без внимания родителей. Я так понимаю, что мальчонка предоставлен сам себе", - поделилась мнением собеседница.

Что делать, если насилие произошло

Давая рекомендации о том, что делать, если насилие над ребенком все же произошло и родители узнали об этом, Кудиярова призвала к главному - не обвинять. К сожалению, по ее опыту, это происходит довольно часто.

"Поймите, ребенок - не взрослый человек. Прежде всего ему нужно посочувствовать и дать слово, что что бы ни произошло, он может прийти, зная, что его не будут бить, ругать. Это не вина ребенка, а его беда. Обнимите ребенка, посочувствуйте ему. Насильника - соседа, родственника, конечно, обязательно нужно привлекать к ответственности. Тогда у ребенка будет ощущение, что его защищают. И еще важна конфиденциальность. Нужно, чтобы имя ребенка, его лицо ни в коем случае нигде не всплыли, потому что ребенку еще жить и жить", - советует директор Института психоанализа и руководитель Казахстанской психоаналитической ассоциации.

Кудиярова призывает родителей быть внимательными к своим детям, установить с ними близкие и доверительные отношения, не дожидаясь момента, когда "ваза будет разбита". При малейших признаках, что с ребенком что-то не в порядке, она рекомендует без промедления сводить ребенка к психологу, которого можно найти даже в аулах - в местной школе.