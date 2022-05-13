Дальнейшие антироссийские санкции спровоцируют глобальный кризис и приведут к труднообратимым последствиям для беднейших государств мира и для стран Евроcоюза. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

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Вину за последствия ограничительных мер, направленных против России, Путин возложил на западные элиты.

"Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром", - сказал он.

По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же, утверждает Путин, уверенно справляется с санкциями.

"В этом году ожидается хороший урожай. Сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России", - сказал российский лидер.

Тем временем Евросоюз и Япония продемонстрировали единство позиций в том, что касается войны России против Украины. ЕС и Япония намерены продолжить оказывать санкционное давление на Россию. В ходе пресс-конференции по итогам саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила озабоченность и российско-китайскими отношениями.

"Я хочу сказать о России, которая сегодня представляет собой самую прямую угрозу мировому порядку с ее варварской войной против Украины, тревожащими нас связями с Китаем и призывом к новым непредсказуемым международным отношениям", - заявила она.