Вице-премьер Ералы Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении. Эту тему поднимают не только шахтеры. Поднимают этот вопрос и матери, имеющие детей-инвалидов", - сказал Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

По его словам, вопрос о пенсионном возрасте будет обсуждаться в рамках Социального кодекса к концу года с участием представителей СМИ.

"Как раз говорю, о женщинах то же самое. Сегодня средний возраст фактически пенсионный - на уровне 60-61 до 2027 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать", - заключил Тугжанов.