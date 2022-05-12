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Вице-министр юстиции сообщила, что всего вносится 56 поправок в 33 статьи Основного закона.

- 56 вопросов – это должно быть 56 бюллетеней на каждого гражданина, - пояснила Муканова. - Вы понимаете, что это означает с точки зрения администрирования, когда одному гражданину придется голосовать отдельно по 56 бюллетеням? Кроме того, вынесение одним вопросом обосновано тем, что все поправки тесно переплетены и взаимосвязаны. То есть нельзя проголосовать за что-то одно, не нарушая смысл другой поправки. Представим, что мы голосуем за норму о наделении мажилиса правом принятия законов, но не проголосуем за норму, которая дает Сснату право одобрять или не одобрять. Тогда вся конструкция будет нерабочая. В этой связи верно и взвешенно, что это будет выноситься как один проект.

При этом замминистра юстиции рекомендовала гражданам взвешенно подойти к процедуре голосования:

- Если гражданин за какие-то нормы, но против других, он должен взвешенно подойти и определить, что преобладает у него – за или против – и принять решение: он за введение в целом политических реформ, либо против. Если из всей массы какая-то поправка будет противоречить взглядам, я, как гражданин, буду вынуждена проголосовать за все поправки, так как преобладает у меня большинство. Мы живем в демократическом обществе по принципу большинства. Мы должны для себя сделать осознанный выбор.

Республиканский референдум по поправкам в Конституцию состоится 5 июня. На проведение референдума в Казахстане выделят более 16 млрд тенге.