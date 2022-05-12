Руководители уполномоченного на защиту госоргана и общественной организации «Союз защиты прав потребителей Костанайской области» рассказали сегодня, 12 мая, о своей работе. Особо отмечен был рост количества обращений от граждан.

- Если за весь прошлый год их было 1049, то в 2022-м, с января по апрель, их уже 504, - сказал на брифинге в РСК руководитель РГУ «Департамент по защите прав потребителей Костанайской области» Мурзахан ЕРКАНОВ. - Из них 346 удовлетворены в полном объеме, по трем обращениям нами были инициированы проверки субъектов среднего и крупного бизнеса. Одна была прекращена за примирением сторон, требования потребителя были удовлетворены. В ходе двух другим были доказаны нарушения прав потребителей. Предприниматели, кроме того, что исправили нарушения, подверглись административным штрафам.

В одном случае покупатель приобрел ноутбук для ребенка, техника оказалась с заводским браком. Покупатель требовал, чтобы ему заменили приобретение на компьютер аналогичной марки, однако продавец навязывал ему ремонт и заявлял, что аналогов для замены не имеет. После вмешательства ДЗПП компьютер заменили.

В другом случае покупателя не устроил купленный в известном торговом доме смартфон, он требовал возврата денег за покупку. А с него в ответ требовали некие справки, подтверждающие документы. После обращения в департамент деньги за телефон человеку вернули.

По данным ДЗПП, чаще всего потребители обращаются по проблемам, связанным с розничной торговлей, общепитом, услугами, наибольшее количество обращений - по услугам электронной торговли.

Адрес департамента в Костанае - ул. Майлина 2/2, телефон 53-60-46, телефон горячей линии 8 708 320 31 00.

Кроме госоргана, в Костанайской области защитой прав потребителей занимаются также общественные объединения.

- У нас за тот же период было около 150 обращений, - рассказала председатель ОО «Союз защиты прав потребителей Костанайской области» Ольга БЕРЕЗУЦКАЯ. - Кроме проблем с розничной торговлей - чаще всего по вопросам приобретения бытовой техники, жалуются на качество таких услуг, как изготовление пластиковых окон, корпусной мебели.

Оба спикера говорили о том, что потребители должны знать свои права, для этого правозащитные организации проводят разъяснительную работу, имеют свои площадки в соцсетях. Если люди считают, что их потребительские права нарушены, то лучше, начиная за них борьбу, проконсультироваться с сотрудниками департамента или общественниками. Претензии должны быть изначально грамотно изложены и предъявлены. Из департамента, например, вам могут по whatsapp прислать образцы обращений.

Ольга Березуцкая напомнила - если продавец претензию покупателя в конце концов удовлетворил, но сроки, отведенные для этого, нарушил, то потребитель имеет право истребовать неустойку. И привела пример из своей практики, когда основные требования покупателя были удовлетворены и это стоило предпринимателю 130 000 тенге, при этом пришлось заплатить по решению суда еще 90 000 тенге неустойки.

Сегодня система защиты трехступенчатая - обязательно письменное (лично принести, отправить почтой с уведомлением, по электронной почте) обращение к продавцу товара или услуги, ему дается 10 дней на разрешение ситуации, если срок не соблюдается, то следует обращаться в ДЗПП, а уже потом в суд.