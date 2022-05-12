Председатель Национального банка Галымжан Пирматов заявил, что инфляционные ожидания остаются высокими и нестабильными, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Глава Нацбанка отметил, что на фоне ухудшения геополитической ситуации инфляция существенно повысилась.

"Мы видим, что повышается инфляционное давление на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, включая страны - торговые партнеры Казахстана, и их переноса на внутренние цены. Годовая инфляция в этих условиях ускорилась до 12 процентов. Рост цен наблюдается по всем компонентам", - сказал Пирматов на заседании правительства.

По его словам, наблюдается значительный рост устойчивой составляющей инфляции, которая считается менее волатильной и поддается снижению только в среднесрочном периоде.

"Инфляционные ожидания остаются высокими и нестабильными. По результатам опроса респондентов в марте, наблюдается снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 11,4 процента. Высокие инфляционные ожидания усиливают предрасположенность инфляции к ускорению. В этой связи приоритетной задачей Национального банка будет оставаться повышение доверия населения к проводимой политике и ее способности достигать заявленных целей по инфляции", - добавил он.

Для этого денежно-кредитная политика должна быть сфокусирована на снижении инфляции до уровня целевых ориентиров, считает председатель Нацбанка.

Пирматов также заявил, что риски волатильности тенге сохраняются. Он напомнил, что в апреле, несмотря на продолжающуюся волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар, или на 4,6 процента.

"В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился со 179 миллионов долларов до 92 миллионов долларов. Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253,2 миллиона долларов", - сказал Пирматов на заседании правительства.

По данным Нацбанка, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 миллиона долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7 процента от общего объема торгов.

"На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальный банк не осуществлял валютные интервенции. В краткосрочной перспективе риски волатильности тенге сохраняются из-за неопределенности геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - добавил Пирматов.