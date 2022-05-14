Нет, речь не о скоте на калифорнийском ранчо и не об африканском сафари. Речь о мелком аптечном бизнесе. В последние годы его гоняют, как зайца, в лабиринте новых законодательных норм и актов, без которых якобы ну никак невозможно в современном Казахстане. Разброс велик: от виртуальных складов до европейских стандартов, от маркировки лекарств до предельных аптечных цен. И все это предлагается микроскопическому бизнесу - «ипэшкам» с маленькими аптеками шаговой доступности и мелким сельским аптекам.

Маркировка лекарств, которую мы должны осуществить до 1 июля 2022 года, требует значительных вложений (около 800 тысяч тенге) и специально обученного персонала. И никого не интересует, что по нашему налоговому статусу (упрощенная отчетность) в аптеке достаточно одного-двух работников. И что доходы наши не увеличиваются, а падают пропорционально падению покупательской способности населения. Мы поинтересовались, с какой целью принимается это нововведение, которое грозит разорением многим мелким аптекам. Нам, как всегда, с умным видом разъяснили: дабы пресечь контрафакт.

Но послушайте, если вы считаете, что контрафакт наводнил рынок, ищите подпольные цеха, аптечную мафию... Легитимность своего товара мы всегда могли подтвердить накладными и сертификатами качества. И все это без лишних трат, которые вы сейчас хотите взвалить на нас и наших покупателей.

Коллеги попросили меня высказаться и о принятии с 2023 года на территории РК европейских стандартов качества в сфере оборота лекарств. А что это такое, спросите вы? А это то, о чем сами европейцы и не слышали. Очередное отмывание денег. Все мы имеем бессрочные лицензии и проходили полноценное инспектирование на предмет безопасности и качества оказываемых услуг, и заставлять нас проходить то же самое, но за большие деньги - это и есть самая настоящая коррупция.

Например, вы знаете, что такое валидация? Это процедура, по которой я должна доказать, что розетка - это розетка, что холодильник - это холодильник, что пучок света, падающий в окно аптеки, - это именно тот пучок света, который нужен, а микрофлора и обсемененность торгового зала после каждого посетителя есть величина постоянная. Вам смешно? А нам не до смеха. Ведь только эта процедура обойдется хозяйке мелкой аптеки в 1 млн тенге. И это только начало.

Нас ставят в один ряд с крупными сетевыми аптеками, для которых упомянутые суммы что слону дробина. Причем мы же все прекрасно понимаем, как оптовые фирмы, открывая розницу, демпингуют, а Интернет торгует рецептурными препаратами. Наблюдаем, как оптовые фирмы, якобы уже прошедшие европейские стандарты, заносят нам летом горячие, не обозначенные логотипами, коробки с медикаментами, температура хранения которых +15 градусов. Опять профанация и очередной мыльный пузырь.

Разделить мелкий бизнес с крупным (причем автоматически, а иначе это еще одна лазейка коррупционерам) и дать возможность функционировать каждому - вот объективные задачи современной фармации. Подталкивая нас к немыслимым нормам и стандартам, функционеры способствуют разорению и уничтожению мелкого бизнеса и монополизации крупного. Уйдут качественные специалисты, закроются мелкие совестливые аптечки, кто от этого выиграет? Точно не население.