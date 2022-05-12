Так получилось, что в День Великой Победы я всегда с утра был в одноименном парке, но увидел весь ритуал отдания почести павшим бойцам только сегодня. И вовсе не потому, что был апатичен и аполитичен, да и беспамятством не страдал - война отняла у меня отца. Просто в этот святой день, в одно и то же время и практически в том же месте стартовал легкоатлетический пробег «Память». По улице Победы, за город и обратно. Когда мы финишировали и награждались, в парке все официальные процедуры уже были закончены.

Все аллеи и газоны были заполнены людьми, дымились походные кухни, всем желающим раздавалась солдатская каша. Мы смогли постоять, склонив голову, у Вечного огня и влиться в людское море.

Но на этот раз время старта и время начала шествия к Вечному огню не совпали, и мне удалось, проводив бегунов на дистанцию, успеть пристроиться к сводной колонне с оркестром Алексея Губенко во главе. Но вначале мы пропустили около десятка легковых машин, в каждой из которых сидел ветеран войны с ассистентом. Потом только неспешно двинулась колонна с руководством города и области, с ветеранами войны и тыла, с почетными гражданами города, торжественное возложение цветов, выступление 95-летнего участника Великой Отечественной войны Михаила Подолякова, залпы из боевого оружия, почетный караул кадетов - все удалось увидеть и услышать в реальном времени.

Потом для ветеранов был праздничный стол в «шатре» (о существовании которого я узнал впервые), в кулуарах говорили, что «поляну накрыл глава области». Благородно, что здесь скажешь. Приветственные речи, фронтовые сто граммов, непременная каша при обилии блюд на столе, музыкальные номера от ДК «Мирас». Неожиданно обнаружил певицу Кунсулу Жакаеву, которую не видел добрый десяток лет. Ее контральто по-прежнему завораживает. Сережа Кобызев, баянист-универсал, а какое же народное гулянье без него? Популярный ведущий Женя Сотников, ставший еще более внушительным. Надо полагать, занимается с тяжестями.

А за стенами шатра кипела жизнь, наполненная объединяющими всех эмоциями. Неожиданные и оттого вдвойне радостные встречи (у самого было около 20), портреты дедов и прадедов, флаги и георгиевские ленточки. Справедливости ради - были и ленточки цвета государственного флага. Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Встречались ребятишки в пошитой форме солдата Красной армии, смотрелось великолепно. И пусть этот день никогда не пахнет порохом, за исключением праздничного салюта.

Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами. Тем более что грядет всенародный референдум. И в наших силах отстоять сложившиеся десятилетиями традиции празднования святого Дня Победы и заодно убедиться, что мы действительно строим новый Казахстан, опирающийся на мнения народа. Хотя формат «слышащего государства» пока не нашел своего места в повседневной жизни. И виновата в этом не только власть. Это мы привыкли (или нас приучили?!) обсуждение общественных проблем ограничивать размерами кухни, на большее не хватает отваги. А на отдельных крикунов по закону малых чисел можно не обращать внимания. Так думала (и продолжает думать) наша власть о нас, рядовых гражданах страны. И в этом, на мой взгляд, корень большинства наших проблем.

И все же с Днем Великой Победы, уважаемые земляки! И никаких языковых и межнациональных проблем, была единая семья - казахстанцы и одна Победа на всех, добытая нашими отцами и дедами.