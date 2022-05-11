В областном центре на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» прошла третья встреча серии игр за бронзовые медали чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, в которой борьбу за бронзовые медали ведут действующий бронзовый призер «Тобол» и «Актобе».

Бросок по кольцу «Актобе» выполняет Антон Быков / Фото nbf.kz

В первых двух матчах серии, прошедших в Актобе, команды одержали по одной победе. Вначале хозяева уступили три очка костанайскому клубу - 67:70, а затем с той же разницей в счете взяли реванш - 72:69.

Начало третьего поединка прошло в равной борьбе. Команды не отпускали далеко соперника, раз за разом поочередно примеряя на себе роль лидера. А после счета 15:15 за три минуты до окончания первой четверти хозяева заиграли активнее и вскоре их преимущество выросло до шести очков. Однако к началу второго игрового отрезка «Тобол» был впереди всего на одно очко - 23:22.

С самого начала второй четверти гости вышли вперед и позволили догнать себя костанайским баскетболистам лишь за три с половиной минуты до большого перерыва - 39:39. Ровно через две минуты счет по-прежнему был ничейный - 43:43, а вот концовка первой половины игры больше удалась «Актобе», и хозяева ушли на перерыв в роли догоняющих - 43:48.

С мячом Павел Ильин / Фото nbf.kz

К середине третьей десятиминутки гости сумели оторваться на десять очков - 50:60, но игрокам костанайского клуба удалось в очередной раз восстановить равновесие в матче, которое за две с небольшим минуты до окончания третьей десятиминутки выражалось, как 60:60, а к концу четверти, как 64:64.

В начале заключительного игрового отрезка хозяева дважды выходил вперед, но оба раза актобинцы их настигали, а после счета 68:68 и сами совершили рывок, выйдя в лидеры, опережая соперника за две минуты до окончания встречи на пять очков. Впрочем, «Тоболу» хватило и полминуты, чтобы уже в который раз в поединке сделать счет равным - 75:75. После реализации обеими командами по два штрафных броска равенство в счете сохранилось, но дело до овертайма и в этом матче не дошло. Секундомер показывал, что командам оставалось играть в четвертой четверти еще 20 секунд, когда точным двухочковым броском отметился Павел Ильин, принесший в этом противостоянии вторую победу «Тоболу» - 79:77 (23:22, 20:26, 21:16, 15:13).

Проход под кольцо «Актобе» совершает капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Лучшим игроком в составе «Тобола» в этом матче стал Антон Быков записавший на свой счет очередной дабл-дабл, набрав 24 очка и совершив 13 подборов. Принесший победные очки Ильин набрал 21 очко, Шаим Куанов - 14, Максим Воейков - 13, Рустам Валиев - 3 и Никита Тимофеев - 2.

Судьба бронзовых медалей может решиться уже сегодня, если «Тоболу» удастся повторить вчерашний успех. В противном случае серия вновь вернется в Актобе. Но об этом станет известно поздно вечером.

А третий матч в другом противостоянии между «Астаной» и «Барсами Атырау», прошедший в Атырау, завершился третьим поражением западноказахстанского клуба - 64:70. Таким образом, «Астана» завоевала золотые медали XXX чемпионата Казахстана, став десятикратным чемпионом Национальной лиги, а «Барсы Атырау» в девятый раз стали серебряными призерами.