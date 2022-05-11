По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 мая, на востоке области пройдет небольшой дождь. В пятницу, 13 мая, ночью на севере, востоке и юге, а днем на большей части территории области, пройдут дожди, местами сильные. На севере, востоке и юге дожди будут сопровождаться шквалом и градом.

В субботу, 5 марта, также ожидаются дожди, особенно сильные на север области, а на востоке и юге они будут сопровождаться градом и шквалом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг и субботу переменная облачность без осадков, а в пятницу ждем дождь.

- Ночью в четверг по области будет 2-7, на юге 10 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камиля МИЗАНБАЕВА. - Днём будет +15...+20°С, на юге области +23°С. В пятницу и субботу в ночное время ожидается +5...+10°С, на юге +13°С. В дневное время на большей части территории термометры покажут +12...+17°С, на юге области +20°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +8...+10°С, днём +17...+19°С. В пятницу: ночью +7...+9°С, днём +17...+19°С. В субботу: ночью +7...+9°С, днём +16...+18°С.

В четверг ожидается переменный южный и юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на востоке области 15-20 м/с. В последующие два дня ветер будет сохранять юго-западное направление и среднюю скорость 9-14 м/с. Усиления скорости до 15-20 м/с, в пятницу и субботу ожидаются на западе, севере и юге, причём в субботу отдельные порывы могут достигать 23 м/с.