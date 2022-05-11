Пятеро жителей Костаная - Фаина ТИТОВЕЦ, Анна КОЛОМЕЙЦЕВА, Александр КАПИТУЛА, Тимур ХАФИЗОВ и Евгений ИДРИСОВ - обвиняются в незаконном приобретении, перевозке, хранения в целях сбыта героина в крупном размере. 39-летней Фаине Титовец также предъявлено обвинение по организации преступной группы для сбыта наркотиков.

Уголовное дело против них продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 11 мая. В суде допросили следователя Азамата КОКЖАНОВА, к которому у подсудимых были претензии по поводу непохожей подписи или полного ее отсутствия в некоторых томах дела.

Помимо этого, в суде пытались заслушать телефонные разговоры между подсудимыми, сделанными в ходе негласных следственных действий (НСД), но запись на компьютере не открылась.

- Я считаю, что в деле есть подлог подписей следователя, которые непохожи, - заявил подсудимый Хафизов. - Кроме того, протокол постановления со своей подписью он вложил в дело после того, как оно было закрыто. Может, вы взяли фабулу другого уголовного дела и применили ее к нам?

Следователь Кокжанов отрицал эти обвинения.

- У меня подпись меняется каждый год, - ответил он.

Вопросы возникли и по поводу неправильно указанного веса героина. Кокжанов указал, что в самой крупной партии было 2,12 г, однако в деле фигурирует максимальное количество героина в размере 1,71 г. Это обстоятельство пояснила допрошенная на прошлом судебном заседании эксперт Ирина ДИАНОВА.

- Героин был в семи свертках, - поясняла она. - В сухом виде его общий вес составил 1,71 грамма, в сыром - больше 2 граммов. Видимо, героин был во рту при задержании подсудимых, поэтому его сначала взвесили во влажном виде, потом высушили и взвесили в сухом. Отсюда разница в цифрах.

Следователь Кокжанов, как оказалось, сложил сухой героин с мокрым, поэтому общий вес у него был больше.

После допроса следователя суд должен был приступить к допросу подсудимых. Однако все пятеро заявили, что подготовятся к следующему заседанию, которое суд назначил на 13 мая.