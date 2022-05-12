Костанайский областной суд рассмотрел жалобу жителя села Караменды Наурзумского района Габидоллы КУНЕКОВА на решение СМАС в стреду, 11 мая. Ответчики по иску - отдел ЖКХ, ПТ и АД и жилищной инспекции акимата Наурзумского района и аппарат акима этого же района.

Габидолла Кунеков - справа

Кунеков 25 лет отработал в полиции, в 2009 году вышел на пенсию. В 2007 году ему выделили служебную квартиру, которая находилась на балансе районного отдела внутренних дел. В 2018 году обратился в отдел полиции с заявлением на приватизацию квартиры. Заявление одобрили.

- Я оформил квартиру в свою собственность, но в РОП не смогли снять ее со своего баланса и ревизионная комиссия выявила, что нужно передать ее в акимат для приватизации через отдел ЖКХ, - пояснил "НГ" Габидолла Кунеков. - Из-за пандемии передача квартиры в акимат района длилась больше года. Я обратился в отдел ЖКХ с заявлением для приватизации, но поменялось руководство отдела, стал работать новый районный аким, которые всячески пытаются отказать мне в выдаче решения для приватизации квартиры, ссылаясь на то, что я предоставил в жилищную комиссию неполный пакет документов - отсутствует договор аренды квартиры.

Кунеков отмечает - квартира служебная, поэтому договор аренды с ним никто не составлял. Он обратился в специализированный межрайонный административный суд для отмены решения жилищной комиссии, но 18 января 2022 года суд отказал в удовлетворении искового заявления.

- Когда я только получал квартиру, заключал в РОВД договор найма, - пояснил Кунеков на заседании коллегии областного суда. - Потом, когда зарегистрировал, получил техпаспорт и акт на землю. Но в ДП Костанайской области мне объяснили, что нужно регистрировать только через местные исполнительные органы.

- Постановлением акима области от 30 октября 2020 года данная квартира перешла на баланс отдела ЖКХ, - собщил руководитель отдела ЖКХ акимата Наурзумского района Сабыржан НУРГАЗИН. - После этого между Кунековым и отделом ЖКХ никаких действий не было - не составлен договор аренды, никакие документы не сделаны!

- Кунеков уже длительное время проживает в этой квартире. Сейчас вы готовы заключить с ним договор? - спросил судья Аскар ДАРБАЕВ.

- У нас до этого был суд, тогда мы рассматривали варианты решения этой проблемы, - ответил Нургазин. - Но если Кунеков придет к нам и заключит договор, у него будет очередность, как у обычного гражданина.

- Причем тут очередность? Он ведь проживает в этой квартире, - уточнил судья.

- Согласно постановлению областного акимата он в данный момент проживает там незаконно, сейчас квартира находится на балансе отдела ЖКХ, - парировал ответчик. - Я не могу пойти против закона!

- Надо просто законы нормально читать и шире смотреть на проблему, - посоветовал Дарбаев. И обратился к сторонам: - Не желаете прибегнуть к примирительным процедурам?

- В административном суде мы постоянно обращались с предложением о примирении, - ответил Кунекв. - Но ответчики вводили суд в заблуждение: говорили, что проблем нет, но письменно мне отказали. Но сейчас я согласен с вашим предложением.

Судья отложил заседание коллегии на неопределенный срок для проведения примирительных процедур.

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