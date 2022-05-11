В течение суток полицейские Северного отдела полиции УП г. Костаная задержали двух жительниц Актобе, подозреваемых в краже.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 7 мая в полицию обратилась жительница областного центра. В одном из павильонов рынка у нее из сумки украли кошелек, в котором лежали 40 000 тенге и банковские карты.

"Оперативники Нуржан Қойшыбай, Нурбол Самкен и Багдат Молдыбаев просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные на территории рынка. На кадрах видео было зафиксировано, что одна из женщин вместе с потерпевшей рассматривает товар у прилавка и незаметно вытаскивает кошелек у нее. При этом другая прикрывала свою подельницу. После совершения кражи они выбежали из павильона, на одной из стоянок выбросили уже пустой кошелек и скрылись", - сообщили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток установили и задержали 31-летних подозреваемых, ранее судимых за кражи жительниц Актобе. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.