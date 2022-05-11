Подростка сбил насмерть кран-манипулятор в Костанае
11 мая 2022, 15:56 | Происшествия
Фотографии последствий ДТП, которое произошло на ул. Чернышевского, в районе КИнЭУ, прислали "НГ" очевидцы. Пресс-служба департамента полиции Костанайской области предоставила комментарий.
"Сегодня, около 15.00, на улице Чернышевского 49-летний водитель, управляя краном-манипулятором, совершил наезд на 12-летнего подростка, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм подросток скончался на месте", - пояснили в ведомстве.
Начато досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся необходимые следственные действия.
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