Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о полном повторном курсе вакцинации от Covid-19. Будете ли вы делать прививку? Нет. Пандемия идет на спад, и я не вижу смысла подвергать организм опасности.

Нет. Я вообще не понимаю, почему 2 года было столько шума вокруг этой болезни.

Да. В Китае вновь вспышка Covid-19, так что эта зараза может снова прийти в Казахстан.

Да. Прививки от Covid-19 станут такими же необходимыми, как прививки от гриппа.

