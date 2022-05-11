Казахстан диверсифицирует маршруты экспорта нефти в Китай и Европу. Такое заявление сделал президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 мая, в ходе своего визита в Турцию, говоря о меняющейся геополитической обстановке, сообщает КазТАГ.

«Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык», - сказал Токаев.

Он отметил, что сейчас значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«После присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в пять раз. Груз, который раньше шел 60 дней, теперь прибывает всего за 13 суток», - сказал Токаев.

Источник фото: Пресс-служба президента РК.