В Telegram распространяется сообщение о том, что Казахстан инициирует выход из ЕАЭС. Причина якобы заключается в "нерешенных разногласиях Казахстана и России", передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.

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Это сообщение опровергли в Министерстве торговли и интеграции.

"Информация о планах Казахстана не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также эту информацию опровергли в МИД.

Издание отмечает, что в распространяемом сообщении автор, утверждающий о том, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно.

На официальных порталах и в СМИ сообщений о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет.