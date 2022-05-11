Фейк о выходе Казахстана из ЕАЭС рассылают в Казнете
Tengrinews.kz
В Telegram распространяется сообщение о том, что Казахстан инициирует выход из ЕАЭС. Причина якобы заключается в "нерешенных разногласиях Казахстана и России", передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.
Фото ©РИА Новости
Это сообщение опровергли в Министерстве торговли и интеграции.
"Информация о планах Казахстана не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Также эту информацию опровергли в МИД.
Издание отмечает, что в распространяемом сообщении автор, утверждающий о том, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно.
На официальных порталах и в СМИ сообщений о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет.
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