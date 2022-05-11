В бразильском городе Кашиас-ду-Сул продолжаются ХХIV летние Сурдлимпийские игры - международное мультиспортивное мероприятие для людей с нарушениями слуха, организованное Международным комитетом спорта глухих (ICSD).

Сборная Казахстана по настольному теннису: заслуженный тренер РК Серик Данияров, Канат Конкубаев, Абылай Буркитбай, Данияр Искендиров (все - Костанай), Владимир Нестеров (Нур-Султан) и тренер Гаип Данияров (Костанай) / Фото предоставлено спортклубом инвалидов

В Сурдлимпиаде, которая впервые в истории проходит в Южной Америке и продлится до 15 мая, принимают участие около 3 000 атлетов из более чем 90 стран. Казахстан в Бразилии представляют 65 спортсменов. В программу Сурдлимпийских игр включены соревнования по 21 виду спорта, казахстанские спортсмены выступают в настольном теннисе, плавании, карате-до, таеквондо, дзюдо, легкой атлетике, греко-римской и вольной борьбе и бадминтоне.

К этому моменту на Сурдлимпиаде завершились соревнования по настольному теннису, в котором Казахстан представляли три воспитанника КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области заслуженные мастера спорта Канат Конкубаев и Данияр Искендиров и мастер спорта РК Абылай Буркитбай, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера РК Серика Даниярова и Гаипа Даниярова.

На предыдущей Сурдлимпиаде, прошедшей в 2017 году в турецком городе Самcуне, где казахстанские сурдлимпийцы заняли одно первое, одно второе и пять третьих мест, Канат Конкубаев, Данияр Искендиров и Гаип Данияров стали обладателями бронзовых наград в командных соревнованиях по настольному теннису. Кроме этого многократные победители соревнований республиканского уровня Конкубаев и Искендиров являются серебряными призерами прошедшего в Турции чемпионата мира 2016 года среди спортсменов с нарушением органов слуха.

На Сурлимпийских играх в Бразилии в командных соревнованиях по настольному теннису приняли участие сборные десяти стран, которые на первом этапе турнира были разбиты на две группы. Соперниками наших теннисистов по группе стали команды Бразилии, Индии, Польши и Украины. В другой группе выступали сборные Австрии, Венгрии, Тайбэя, Японии и Южной Кореи.

На групповом этапе костанайские теннисисты одержали «сухие» победы над сборными Индии и Бразилии, в упорной борьбе выиграли у команды Польши - 3:2 и уступили спортсменам Украины - 0:3.

Заняв в своей группе второе место, казахстанцы получили право побороться за выход в финал. В этой встрече их соперниками стали победители первой группы представители Тайбэя, которые одержали победу со счетом 3:0. В финал также пробились и украинские теннисисты, которые в полуфинале одержали победу над сборной Японии. В упорном финальном поединке сильнее были спортсмены Украины (3:2), ставшие чемпионами Сурдлимпиады. А сборная Казахстана, в составе которой выступали костанайцы Канат Конкубаев, Данияр Искендиров и Абылай Буркитбай, а также Владимир Нестеров из Нур-Султана, завоевала бронзовые медали.

Также казахстанские мастера маленькой ракетки выступили и в турнире среди мужских пар. Но Конкубаев и Нестеров уступили в 1/8 финала теннисистам из Южной Кореи - 1:4, а Искендиров и Буркитбай, выиграв на этой стадии у польских спортсменов (4:1), уступили в четвертьфинале другому южнокорейскому дуэту (0:4).

Как отметили в пресс-службе Комитета по делам спорта и физической культуры, в целях поддержки сурдлимпийских видов спорта размер финансового вознаграждения со стороны государства приравнен к Олимпийским и Паралимпийским играм. Это означает, что спортсмен, занявший первое место в соревнованиях, получит 250 тысяч долларов. За второе место полагается 150 тысяч долларов, третье - 75 тысяч, четвертое - 30 тысяч, пятое - 10 тысяч и шестое - 5 тысяч долларов.