Казахстанский forbes.kz опубликовал список «50 богатейших бизнесменов Казахстана», передает ИА «NewTimes.kz».

Коллаж: ИА «NewTimes.kz»

«В новом топ-50 вы заметите существенные изменения – так, количество миллиардеров выросло до рекордных восьми за счет того, что капитализация компаний семьи Ибрагимовых увеличилась благодаря стремительному росту цен на металлы», − пишут аналитики.

Уточняется, что в список не попали Кайрат Боранбаев и Кайрат Сатыбалды в связи с тем, что на момент подготовки рейтинга находились под следствием.

Кроме того, появились новые участники – 38-летний Нурбол Назарбаев, сын Болата Назарбаева, 52-летний Александр Дериглазов, владелец сети «Меломан»/Marwin (в 2012–2013 годах входил в список самых влиятельных бизнесменов), 51-летний Серик Толукпаев, мажоритарный акционер группы Aitas KZ, и 62-летний Ерлан Баймуратов, владедец ТОО «KazFoodProducts», через которое ему принадлежат мажоритарные доли в АО «Баян Сулу» (кондитерское производство) и АО «АзияАгроФуд». Последний в этом году замыкает список, подняв цену «входного билета» в топ-50 по сравнению с прошлым годом с $80 до $82 млн.

Вернулись в рейтинг 59-летняя Дарига Назарбаева, после того как перестала занимать государственные должности (№13 в 2013 году), и 48-летний Ержан Достыбаев (№39 в 2018 году), младший партнер Динмухамета Идрисова и Бахаридина Аблазимова.

Состояние Дариги Назарбаевой оценивается в 584 млн тенге.

«Эти и другие изменения увеличили средний возраст участников списка с 51 до 52,2 года, среднее состояние – с $676 млн до $774 млн, суммарный капитал – с $37,5 млрд до $38,7 млрд. Правда, соотношение этого совокупного капитала и ВВП Казахстана немного склонилось в сторону ВВП: если в 2021 году оно составляло 21,9%, то в этом – 20%», − говорится в описании.

Так, рейтинг возглавил Владимир Ким с состоянием $5 млрд.

На втором месте зять Нурсултана Назарбаева − Тимур Кулибаев с состоянием $3,9 млрд.

Третье место занимает дочь Елбасы − Динара Кулибаева. Ее состояние за год выросло на $1 млрд и составило $3,9 млрд.

На четвертом месте Вячеслав Ким, у которого состояние уменьшилось на $1 млрд за год.

На пятом месте Михаил Ломтадзе. За год его состояние уменьшилось на $900 млн.

Экс-зять племянника Нурсултана Назарбаева Галимжан Есенов занял 19 строчку рейтинга с состоянием в $408 млн.

Внук Нурсултана Назарбаева, сын Дариги − Нурали Алиев расположился на 26 месте рейтинга. Его состояние Forbes оценил в $263 млн.

Племянник Нурсултана Назарбаева, сын Булата Назарбаева Нурбол Назарбаев на 41 месте рейтинга Forbes. Его состояние оценивается в $160 млн.

50-е, заключительное место, занял Ерлан Баймуратов с $85 млн.