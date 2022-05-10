Валентина Хальзова из Костанайской области, выступающая в весе до 70 килограммов, принесла Казахстану первую победу на женском чемпионате мира по боксу в Стамбуле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперницей Хальзовой, которая первой вышла на ринг из казахстанок, стала кенийка Лорна Куса Симби. Бой казахстанка завершила уже в первом раунде после двух нокдаунов.

Следующей соперницей Хальзовой будет кореянка Суджин Сеон, для которой это будет стартовый поединок на турнире. Он пройдет 13 мая в вечерней сессии.

Всего на ЧМ-2022 будут выступать 13 казахстанок. Помимо Хальзовой, это Назым Кызайбай (до 50), Жайна Шекербекова (до 52), Дина Жоламан (до 54), Карина Ибрагимова (до 57), Римма Волосенко (до 60), Аида Абикеева (до 63), Дарига Шакимова (до 66), Надежда Рябец (75), Гульсая Ержан (до 81) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81). А Ангелина Лукас (до 52) представит команду от IBA.

Чемпионки турнира получат по 100 тысяч долларов, а финалистки - по 50. Обладательницы бронзы получат чеки на 25 тысяч долларов.