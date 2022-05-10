Празднование Дня Победя началось 9 мая в 9 часов утра с возложения цветов к Вечному огню у Обелиска славы. В церемонии приняли участие аким Рудного, руководители предприятий, госслужащие.

Они почтили память павших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. По команде «Пли!» прозвучал троекратный залп из автоматов.

В 10 часов на площади началась концертная программа «Желбіре, Жеңіс жалауы!», в которой вместе с рудненскими артистами выступил танцевальный ансамбль «Костанайские зори».

Для пожилых зрителей установили стулья напротив сцены, ограждение разделило площадь на несколько частей.

Пришли участники трудового фронта, ветераны военных действий в Афганистане и ветераны предприятий. Первая часть концерта закончилась песней «День Победы». Все подпевали, аплодируя стоя, многие не сдерживали слез.

Ветеранов на автобусах отвезли их к Обелиску славы по проспекту Космонавтов. Началось всеобщее возложение цветов, на которое пришли сотни горожан.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили, но многие горожане принесли портреты своих ветеранов.

- Это важный праздник, день, о котором мы должны помнить, - отмечает Инга СОЛОВЬЕВА, которая пришла возложить цветы вместе с дочерьо. - Молодежь должна помнить о том, что была война и многие пострадали, помнить о том, что фашизм нужно искоренять, он неприемлем для нас. Мы должны мирно жить, строить новые дома, растить детей, внуков. Если смиряться и в чем-то уступать, то можно жить в мире.

В честь Дня Победы рудничане организовали традиционный авто-мотопробег. Его участники собрались у Обелиска славы, возложили цветы и сфотографировались с горожанами. После чего возглавляемая патрульной машиной колонна проехала по ул. Парковой, затем по ул. 50 лет Октября и выехала на ул. Ленина с ревом моторов и громкими сигналами.

В 12 часов возложили цветы и к монументу на ул. И. Франко.

В это время в четырех местах на площади развернулась полевая кухня. Раздавали фронтовую кашу из гречки и перловки. До двух часов дня продолжился концерт с участием рудненских танцевальных и вокальных коллективов, а до 17 часов в парке культуры и отдыха для старшего поколения работала «Танцплощадка военной почты» с праздничной торговлей.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА