Примерно в 9 часов утра костанайцы с казахстанскими флагами выстроились вдоль дороги от парка по ул. Победы и затем по ул. Баймагамбетова, чтобы поприветствовать ветеранов.

Изначально шествие Бессмертного полка по городу не планировалось, но акцию решили все-таки провести.

- В прошлом году была пандемия и массовых мероприятий не было, - пояснил "НГ" заместитель акима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ. - На сегодня в Костанае осталось всего 22 ветерана. Многим было тяжело ходить, но они все равно захотели посетить мероприятие. Возможно, для них эта последняя возможность, так как с каждым годом их становится все меньше и меньше. Если в прошлом году по всей Костанайской области было 80 ветеранов, то сейчас их осталось 34. В связи с этим мы решили оказать содействие. 9 ветеранов изъявили желание побывать на церемонии в парке Победы. Для них мы собрали кортеж. На машинах их провезут от городского акимата до парка. Когда об этом узнала общественность, костанайцы проявили чувство патриотизма и поприветствовали наших ветеранов.

Всего образовали две колонны. Первая выстроилась на пересечении ул. Баймагамбетова и ул. Победы, её возглавили аким области Архимед МУХАМБЕТОВ и аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Вместе с ними в парк Победы шли труженники тыла, общественники и трудовые коллективы. Перед колонной прошествовал духовой оркестр, а замыкали ее дети в белых кимоно - видимо, каратисты.

- Я помню своего предка Шарипа Жундубаева, он дошел до Праги, - поделился с журналистами аким Костаная. - Он был командиром обоза.

Все остальные костанайцы с портретами фронтовиков влились во вторую колонну, которая стартовала в районе Русского театра драмы. В сторону парка проехал кортеж с ветеранами, затем колонна с акимами и вторая колонна.

Последние не смогли пройти в парк сразу и ждали пока закончится официальное мероприятие.

Традиционный митинг длился примерно полчаса. Дольше всех выступал Архимед Мухамбетов.

В своей 10-минутной речи он рассказал о вкладе Кустанайской области в победу.

- Казахстан в единой семье народов участвовал в Великой Отечественной войне и каждая семья испытала тяжести войны на себе, - сказал Мухамбетов. - В годы войны на фронт отправились более 1 800 000 казахстанцев. Половина из них не вернулись. Из нашего региона призваны почти 75 000 человек, более 43 000 погибли или пропали без вести. Наша страна стала стала одним из больших мобилизационных центров. Бойцы 151-й отдельной стрелковой бригады, сформированной в Кустанае и в последующем переформированной в 150-ю дивизию, с боями прошли всю Европу и дошли до Берлина. При огневой поддержке кустанайцев, которыми командывал Илья Сьянов, бойцы водрузили знамя над Рейхстагом. И мы, костанайцы, гордимся тем, что это знамя стало знаменем Победы!

Аким области отметил: "Всего костанайская земля воспитала 31 Героя Советского Союза, 9 полных кавалеров ордена Славы, более 30 000 костанайцев были награждены боевыми орденами и медалями". Пятеро костанайцев - Султан Баймагамбетов, Григорий Кравцов, Петр Надеждин, Василий Нелюбов и Сергей Нечипуренко - получили звания Героя Советского Союза посмертно.

- Важно бережно хранить память о победе, знать, в каком замечательном краю мы живем, какие здесь жили и живут героические люди! - подытожил Мухамбетов. - Это не просто наш гражданский долг перед страной и предками. Это долг перед будущими поколениями.

Слово предоставили 96-летнему ветерану Михаилу ПОДОЛЯКОВУ, участнику Корсунь-Шевченковской операции и боевых действий в Румынии, Венгрии и Австрии.

- Дорогие костанайцы, наследники победителей! Аким области в своем докладе очень подробно изложил ход истории войны и роли Костаная, - сказал он. - Костанай направил на войну 9 000 мужчин и женщин, они сражались на всех фронтах, во всех родах войск, совершая подвиги во имя Родины! Половина не вернулась, но мы помним их имена, они выбиты здесь на Стене памяти. Поэтому просьба к горожанам - почаще бывать в парке Победы, склонить головы перед теми, кто погиб, чтобы новое поколение жило нормально.

Митинг завершил ученик кадетского класса СШ № 5 Никита Брынский.

Началась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В память о погибших почетный караул трижды выстрелил в воздух из автоматов.

Полиция поначалу пускала костанайцев небольшими группами к памятнику, чтобы не создавать давку.

Когда же ветеранов увезли в шатер к акиму области, а большая часть первоначально собравшихся у арки парка прошла внутрь, вход открыли для всех желающих.

Поток людей не заканчивался несколько часов.

- Два-три дня, честно говоря, я сильно переживал, потому что не знал, как праздник пройдет, - поделился с "НГ" Владимир БЕРАШЕВИЧ. - Но приготовился и пошел. Вышел возле ЦУМа, меня догнал мужчина-казах и начал спрашивать, где мероприятия будут. Вместе сфотографировались на площади и общей колонной пошли до парка. Мой отец Константин Берашевич родился в Беларуси. Немцы под Витебском поймали их в кольцо и мой 16-летний папа попал в оккупацию. Он вернулся в свое село, и чтобы его не забрали на работы в Германию, ушел воевать в партизаны. Так и воевал до 1944 года, участвовал в девяти боях.

- Я сюда пришла с моим папой Александром Тусовым, а в руках у меня портрет дедушки Андрея Евдокимовича, - рассказала Ирина ТУСОВА. - Дед прошел всю войну, был тяжело ранен в Польше. Был кавалером ордена Красной звезды и трех медалей "За отвагу". Папа в войну был совсем мальчишкой, работал в поле, помогал собирать урожай. Сегодня утром мы пришли в парк, возложили цветы. Прошли по парку в составе колонны.

- У меня со стороны мамы воевали двое дедов, а со стороны отца - еще пять человек. Все вернулись домой живыми, - рассказал Марат ОМИРХАНОВ. - Родного деда звали Омирхан Балтабаев, он призвался в 1942 году из Павлодарской области, дошел до Берлина. Сюда мы пришли с друзьями и детьми. Дома мы поставим во дворе казанчик и в нем будем готовить солдатскую еду - гречневую кашу с тушенкой. Угостим всех соседей. И фронтовые 100 граммов будут конечно же.

Пришедшие в парк костанайцы тоже могли попробовать солдатскую еду. Возле входа на стадион "Центральный" развернулись три полевые кухни, где бесплатно раздавали кашу из гречки, перловки и пшена.

- У нас 4 кастрюли с кашей, каждая по 50 литров, - рассказала мастер производственного обучения индустриально-педагогического колледжа Инна ЗОЛОТАРЕВА. - Кашу разбирают очень быстро, молниеносно.

Через час у студентов закончились пластиковые тарелки и ложки, кашу стали раскладывать в пластиковые стаканчики и пакетики. Корреспонденты "НГ" тоже попробовали, перловая каша оказалась очень вкусной, не сухой.

Костанайцы забирали кашу и разбредались по парку Победы. Многие прямо здесь устраивали пикники, развесив красные флаги по ближайшим деревьям. Некоторые принесли еду с собой.

- В парк мы пришли всей большой семьей, прошли в общей колонне от арки до памятника, - сказал Виталий ВОТЧАЛ. - Теперь вот присели и сейчас будем поминать наших предков. Мы два года ждали, когда нам разрешат прийти традиционно в парк. Дома осталась только бабушка, ей 93 года и она труженик тыла. Ей тяжело ходить, поэтому она с нами не пошла. С собой мы взяли портреты двух дедушек, с войны вернулся только один.

В парке на нескольких площадках выступали творческие коллективы, работала выставка военной формы, которую некоторые костанайцы уже видели 7 мая в Сити-центре.

Основная же концертная программа начнется в 18 часов в Центральном сквере и возле "Жастар сарайы", в 19 часов - в Сити-центре.

Фото Ксении РЕБИК

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