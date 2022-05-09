Торжественные мероприятия в Костанае сегодня, 9 мая, начали с легкоатлетического пробега. С 8.30 утра возле входа в парк Победы со стороны ул. Шаяхметова собрались десятки костанайцев. Здесь они регистрировались и получали персональные номера для участия в пробеге.

- Этот пробег мы проводим ежегодно, поэтому каких-то особых сложностей с этим нет, - рассказал тренер ДЮСШ Костаная Сергей РУДИНЕЦ. - Будем сегодня бежать в честь праздника. Жаль, нам не так много времени отвели на регистрацию участников, а так бы мы еще больше людей собрали. Всего в забеге участвуют около 150 человек - это минимум.

Участники на свое усмотрение выбирали между двумя дистанциями: 10 км и 23 км. Отдельно бежали дети от 12 лет, для которых маршрут сократили до 2,5 км.

Александр РАКИЦКИЙ выбрал для себя самую большую дистанцию. К забегу подошел серьезно и сразу после регистрации приступил к разминке.

- Я не профессиональный бегун, но постараюсь пробежать побольше, - говорит он. - О забеге узнал от друзей. Раньше не участвовал, решил попробовать. Этот забег особенный - в честь Дня Победы. У меня дед Павел воевал. После забега зайду в парк, к памятнику Неизвестному солдату.

Были среди участников и более опытные бегуны. 67-летний Михаил ТЕРЕХОВ вышел на старт дистанции 10 км.

- В забегах я участвую с прошлого года, - говорит Михаил Григорьевич. - С августа усиленно тренерусь у заслуженного тренера РФ Олега Харитонова. Уже бегал в Турции, в Сочи и Троицке. Впереди у меня полумарафон, поэтому сегодня в Костанае взял дистанцию поменьше. В Костанае грех не пробежать, тем более в честь Дня Победы. Это знаковая дата для меня. Сегодня нужно пробежать достойно, чтобы мной гордились внуки. После поздравлю всех друзей и коллег, а потом и фронтовые 100 граммов, без них никуда. Обязательно возложим цветы к памятнику. Хочу сказать: никто не забыт и ничто не забыто, что 20 миллионов людей убито, что 20 миллионов насмерть шли, чтобы дети и внуки спокойно росли.

Среди участников были не только мужчины. Наталья СОКОЛ - тоже любитель бега.

- Я в основном в парке бегаю, - рассказала она. - Вообще я обычно "десятку" бегу, но тут задала сама себе планку в 23 км. У меня у мужа сегодня еще день рождения, поэтому у нас сегодня двойной праздник.

Перед стартом к участникам обратился супермарафонец Сергей ПОЛИКАРПОВ:

- Спасибо всем, кто сегодня участвует в пробеге. Сегодня с нами нет уже многих, кто был участником прошлогодних забегов. В частности, многолетнего организатора этого пробега Леонида Шефера. Мы почтим его память минутой молчания и после этого побежим. И приводите в следующий раз своих друзей, чтобы этот забег был более массовым.

По итогам пробега всем участникам вручили памятные призы, отдельно отметив лидеров на каждой дистанции.