В Актобе прошел второй поединок серии игр за бронзовые медали чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, в которой борьбу за 3-е место ведут «Актобе» и действующий бронзовый призер «Тобол».

Борьба за мяч под кольцом БК "Актобе" /Фото nbf.kz

Этот матч стал зеркальным отражением первой встречи, в которой хозяева уступили 67:70, и еще раз подчеркнул, что явного фаворита в противостоянии нет. Если накануне гости выиграли три первые четверти матча, а заключительный игровой отрезок проиграли, то во втором поединке первые три десятиминутки остались за хозяевами, а четвертую четверть выиграл «Тобол». При этом в первой встрече костанайский клуб одержал победу с разницей в три очка, а во второй игре с такой же разницей победу праздновали хозяева.

Игра, как и все предыдущие встречи сезона между этими командами, прошла в упорной борьбе - счет шесть раз был равным и команды десять раз сменяли друг друга на посту лидера.

Счет во второй игре, опять же в отличие от первой, открыли гости, лидировавшие чуть более двух минут, а победитель первой четверти определился на последних секундах после точного двухочкового броска игрока «Актобе» - 21:19.

Во второй десятиминутке баскетболистам костанайского клуба лишь ненадолго удалось вырваться в лидеры, а к большому перерыву «Актобе» имел преимущество в четыре очка - 37:33.

В середине третьей четверти хозяева смогли создать максимальный отрыв в матче, на 11 очков опережая соперника - 45:34, однако к началу заключительного игрового отрезка.

«Тобол» сократил свое отставание до семи очков - 52:45. Четвертая четверть стала, как и в первой игре, самой результативной. Костанайский клуб очень здорово начал ее, сумев за первые три минуты перевести хозяев в роль догоняющих - 52:54. И хотя в середине игрового отрезка «Актобе» вновь вышел вперед, за минуту до окончания встречи счет в шестой раз в матче стал равным - 69:69. А переводу матча в овертайм помешал игрок хозяев Богдан Лащ, за 11 секунд до конца матча впервые в матче решившийся на трехочковый бросок, который принес победу «Актобе» - 72:69 (21:19, 16:14, 15:12, 20:24).

Бросок по кольцу соперника проводит Павель Ильин /Фото nbf.kz

Как и в первом матче, в составе «Тобола» на площадку выходили девять игроков, а результативными действиями смогли отметиться семь из них. Больше всех очков набрал Павел Ильин - 19, на счету отметившегося дабл-даблом Антона Быкова 16 набранных очков и 12 подборов. Максим Воейков и капитан «Тобола» Шаим Куанов принесли в копилку команды по 12 очков, Никита Тимофеев - 5, Рустам Валиев - 4 и Аскар Ахметжан - 1.

Счет в противостоянии «Актобе» и «Тобола» стал равным - 1:1, а продолжение пройдет на площадке СК «Костанай» 10-го и 11 мая. Напомним, серия продлится до трех побед одной из команд. Начало матчей запланировано, соответственно, на 17:00 и 18:30.

А вот в серии игр за первое место действующий чемпион баскетбольный клуб «Астана» уверенно начал защиту своего титула, нанеся на площадке столичного велотрека «Сарыарка» два поражения набравшим в обоих матчах одно и тоже количество очков «Барсам Атырау» - 77:51 и 104:51.