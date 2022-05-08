В десятом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский «Тобол» принимал на поле манежа «Тобыл Арена» клуб «Аксу» из Павлодарской области.

Зоран Тошич открывает счет в матче / Скриншот трансляции

Действующий чемпион и дебютант высшего дивизиона встречались ранее только один раз - в розыгрыше Кубка РК в апреле 2019 года «Тобол» одержал гостевую победу со счетом 3:0. Перед первым в истории поединком в рамках чемпионата Казахстана команды располагались в турнирной таблице на соседних строчках. Не одерживавший в последних пяти матчах побед костанайский клуб с 12 очками занимал девятое место, а «Аксу», набравший на два очка меньше и имеющий одну игру в запасе, шел десятым. В предыдущем туре «Шахтер» нанес «Тоболу» разгромное поражение в Караганде (4:1), а вот павлодарцы на своем поле лишили лидерства «Каспий», забив в его ворота два безответных мяча.

Стартовый состав «Тобола» претерпел изменения. Впервые в сезоне место в воротах занял Дмитрий Непогодов. Пропускал матч удаленный с поля в девятом туре северомакедонский защитник Алекса Аманович, и его место занял отбывший дисквалификацию сербский полузащитник Душан Йованчич, расположившийся вместе с черногорцем Жарко Томашевичем и Сергеем Малым в центре обороны, на края которой вышли Владислав Васильев и Багдат Каиров. Места в средней линии заняли Самат Жарынбетов и капитан команды Асхат Тагыберген, а в линии атаки центрального нападающего узбекистанца Игоря Сергеева поддерживали Айбар Жаксылыков и серб Зоран Тошич.

«Тобол» активно начал встречу, с первых минут перейдя на половину поля соперника, и на 3-й минуте заработал первый угловой удар. На подачу Тагыбергена на ближнюю штангу откликнулся Сергеев, но его удар в касание получился неточным. Через минуту гости ответили ударом по воротам слева из-за пределов штрафной площади, но мяч также не попал в створ. На 6-й минуте хозяева заработали первый штрафной удар на правом краю атаки метрах в 30-ти от ворот за снос Сергеева. Тагыберген при его розыгрыше выполнил навесную подачу в район дальней штанги, Малый с линии вратарской площадки сделал головой скидку находившемуся перед воротами Сергееву, но опекавшие его защитники выбили мяч. А в ответной контратаке сразу два игрока гостей выбежали слева в штрафной площади на одного защитника, но первым на мяче был Непогодов, забравший его в падении.

С мячом Самат Жарынбетов / Фото instagram.com/fctobol

Хозяева продолжали прессинговать соперника, вступая в борьбу за мяч и на половине поля гостей. На 9-й минуте Тагыберген после перехвата у центральной линии совершил рывок вперед и метров с 20-ти пробил в левый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой. Еще через три минуты отбитый защитниками мяч перехватил слева Йованчич, отдал его вперед в центр Тошичу, который с линии штрафной площади пробил в левый нижний угол ворот, но голкипер гостей Марсель Исламкулов в падении забрал мяч. Не прошло и минуты, как Тагыберген перехватил мяч у центрального круга на половине поля гостей, сделал передачу вперед на Жарынбетова, тот отдал пяткой ответную передачу, после чего капитан «Тобола» в касание сделал пас низом на правый край штрафной площади открывшемуся там Тошичу. Сербский легионер переиграл попытавшегося помешать ему капитана «Аксу» Гафуржана Суюмбаева и с двух метров от угла вратарской площадки пробил верхом в дальний угол. Мяч от руки бросившегося за ним голкипера попал в перекладину и опустился в сетку за линией ворот - 1:0.

В середине тайма хозяева провели красивую быструю атаку, которую начал ударом от ворот Непогодов. Мяч в середине половины поля гостей Сергеев головой скинул на ход Жарынбетову, тот его вторым касанием отдал открывшемуся справа Жаксылыкову, который пробил с ходу в правый нижний угол ворот, однако голкипер успел среагировать и в падении поймал мяч.

На исходе получаса игры Тошич в центральном круге завладел мячом, прошел с ним до дуги штрафной площади и отдал передачу налево открывшемуся в штрафной площади Жарынбетову. Однако подоспевший российский защитник гостей Али Гаджибеков успел отбить мяч, подставив ногу, зацепившись за которую полузащитник «Тобола» оказался на газоне. Но арбитр встречи Данияр Сахи из Кызылорды, нарушения в этом моменте не усмотрел.

Через две минуты после быстрой атаки хозяев по центру мяч был переведен направо в штрафную площадь, где Тошич, пройдя Суюмбаева пробил с острого угла низом в дальний угол, но нигерийский защитник «Аксу» Фейт Обилор выбил мяч на угловой. На 44-й минуте Тошич от правой боковой линии сделал навесную подачу в район дальней штанги, там Жаксылыков «на втором этаже» поборолся с голкипером за мяч, после чего оказался на газоне, а мяч отлетел в поле. К нему устремился Сергеев, а также голкипер, который отбил мяч, на мгновение опередив нападающего и зацепив его при этом за ногу, после чего и второй игрок «Тобола» оказался на газоне. Однако и эти эпизоды остались без внимания арбитра.

Начало второго тайма прошло в том же ключе, но до опасных моментов у ворот гостей дело не доходило до исхода часа игры. А на 62-й минуте после атаки хозяев по левому краю только что вышедший на поле вместо Сергеева словенский новичок команды Руди Пожег сделал подачу низом во вратарскую площадку, голкипер отбил мяч, но его перехватил Тошич и пробил по воротам с близкого расстояния. Однако мяч попал в голову находившегося на линии ворот Обилора и отлетел в поле, а защитник оказался на газоне, словно после сильного удара в боксе. Еще через две минуты проход Тагыбергена по центру метрах в 30-ти от ворота грубо остановил Анатолий Красотин. Капитан «Тобола» сам же пробил штрафной удар, но мяч пролетел над перекладиной.

Асхат Тагыберген удваивает преимущество «Тобола» / Скриншот трансляции

На 73-й минуте хозяева перевели атаку на правый край, откуда Тошич отправил мяч к дуге штрафной площади своему капитану. Тагыберген сместился влево и с разворота пробил в правый нижний угол ворот, а бросок Исламкулова уже не смог спасти гостей от второго гола.

Буквально через две минуты после подачи со своей половины поля Пожег у левого угла штрафной площади выиграл борьбу за мяч у защитника гостей из Кыргызстана Кайрата Жыргалбек-уулу и сделал передачу в центр на Йованчича, который переадресовал мяч направо Тошичу, а тот пробил с ходу в правый угол. Голкипер в броске дотянулся до мяча, который попал в стойку ворот и отлетел в поле. А еще через две минуты Тошич на правом краю атаки сделал передачу в штрафную площадь Каирову, тот прошел вперед и с острого угла опасно прострелил, но ни Пожегу, ни у Жарынбетову, ворвавшихся во вратарскую площадку, добить мяч в сетку ворот не получилось.

Капитан «Тобола» Асхат Тагыберген / Фото instagram.com/fctobol

На 86-й минуте во время атаки хозяев игроки «Аксу» вновь нарушили правила на Тагыбергене метрах в 25-ти от ворот, и вновь сам пострадавший пробил штрафной удар, но на этот раз низом. Однако мяч оказался в руках уверенно сыгравшего голкипера. А в дополнительное время гостей от разгрома еще раз спас каркас ворот. Васильев от правого угла штрафной площади послал мяч во вратарскую площадку, где Пожег грудью остановил его и с разворота пробил, но попал в стойку ворот. Итог матча - 2:0 в пользу "Тобола".

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко после матча поблагодарил болельщиков за поддержку команды в трудный для нее период и добавил:

- Хочу поздравить создавших суператмосферу болельщиков и команду с победой. Это была их реакция на неудачи. Дай Бог, чтобы дальше еще более усердно работали, дальше продвигались по турнирной таблице. Все видели, если команда по игре настраивается, то она на ходу и решает любые задачи.